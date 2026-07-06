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Halk TV Türkiye İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak

İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak

İstanbul'u en rahatsız edecek günü Meteoroloji açıkladı. Megakent için 5 günlük tahminlerini paylaşan Meteoroloji, 9 ve 10 Temmuz'da beklenen yağışla nem yoğunluğuna işaret etti. 9'unda dışarıda yağmur ıslatacak, 10'unda evde nem yapış yapış yapacak.

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak
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İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanağın ardından gözler yeni haftanın hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre kentte hafta ortasında yeniden gök gürültülü sağanak görülecek. AKOM ise farklı bir tahminde bulunurken yalnızca 9 Temmuz için yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji uzmanları beklenen yağış sonrası artacak nem nedeniyle cuma günü bunaltıcı havanın etkili olacağı uyarısını yaptı.

İSTANBUL'U EN RAHATSIZ EDECEK GÜNÜ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da salı ve çarşamba günü hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 30-32 derece arasında seyredecek.

İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak - Resim : 1

9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 28 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak - Resim : 2

Yağışın ardından 10 Temmuz Cuma günü hava yeniden açacak. Ancak yağış sonrası yükselen nem nedeniyle bunaltıcı bir havanın etkili olması bekleniyor.

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Sıcaklığın 29 derece civarında seyretmesine rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olacağı öngörülüyor.

İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak - Resim : 4

EVDE NEM YAPIŞ YAPIŞ YAPACAK DIŞARIDA YAĞMUR ISLATACAK

Meteoroloji uzmanları, 5 günlük periyotta, İstanbul'da en yüksek nem oranın görüleceği günü yine 10 Temmuz olarak işaret ederken 9'unda yüzde 73'le başlayacak nem artışı 10'unda yüzde 84'e çıkacak.

İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak - Resim : 5

AKOM FARKLI TAHMİN ETTİ

AKOM'un uzun vadeli değerlendirmesine göre ise hafta boyunca yalnızca 9 Temmuz Perşembe günü yağış bekleniyor.

İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak - Resim : 6

Kurum, diğer günlerde havanın çoğunlukla güneşli olacağını, kuzeydoğudan esecek poyrazın zaman zaman serinlik sağlayacağını ve sıcaklıkların hafta boyunca 29-32 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.

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TÜRKİYE YAĞIŞ ALACAK

Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre Trakya, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in büyük bölümü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak - Resim : 8

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Denizli çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Hava Durumu Yağmur Yağış Sıcaklık Meteoroloji
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