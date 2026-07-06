İstanbul'u en rahatsız edecek günü açıkladı: Evde nem yapış yapış yapacak dışarıda yağmur ıslatacak

İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanağın ardından gözler yeni haftanın hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre kentte hafta ortasında yeniden gök gürültülü sağanak görülecek. AKOM ise farklı bir tahminde bulunurken yalnızca 9 Temmuz için yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji uzmanları beklenen yağış sonrası artacak nem nedeniyle cuma günü bunaltıcı havanın etkili olacağı uyarısını yaptı.

İSTANBUL'U EN RAHATSIZ EDECEK GÜNÜ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da salı ve çarşamba günü hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 30-32 derece arasında seyredecek.

9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 28 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın ardından 10 Temmuz Cuma günü hava yeniden açacak. Ancak yağış sonrası yükselen nem nedeniyle bunaltıcı bir havanın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın 29 derece civarında seyretmesine rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olacağı öngörülüyor.

EVDE NEM YAPIŞ YAPIŞ YAPACAK DIŞARIDA YAĞMUR ISLATACAK

Meteoroloji uzmanları, 5 günlük periyotta, İstanbul'da en yüksek nem oranın görüleceği günü yine 10 Temmuz olarak işaret ederken 9'unda yüzde 73'le başlayacak nem artışı 10'unda yüzde 84'e çıkacak.

AKOM FARKLI TAHMİN ETTİ

AKOM'un uzun vadeli değerlendirmesine göre ise hafta boyunca yalnızca 9 Temmuz Perşembe günü yağış bekleniyor.

Kurum, diğer günlerde havanın çoğunlukla güneşli olacağını, kuzeydoğudan esecek poyrazın zaman zaman serinlik sağlayacağını ve sıcaklıkların hafta boyunca 29-32 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.

TÜRKİYE YAĞIŞ ALACAK

Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre Trakya, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in büyük bölümü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Denizli çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.