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Halk TV Türkiye İstanbul cayır cayır yanacak! AKOM en sıcak günü açıkladı

İstanbul cayır cayır yanacak! AKOM en sıcak günü açıkladı

Yeni haftada yağışın uğramayacağı İstanbul’da, termometreler adım adım yükselerek hafta sonu 33 dereceyle zirveyi görecek.

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Aslı Erdoğan
Aslı Erdoğan Derleyen
İstanbul cayır cayır yanacak! AKOM en sıcak günü açıkladı
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İstanbul'da yaz sıcakları etkisini giderek artırıyor. Yeni haftada yağış beklenmezken, sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçecek. Yeni haftada cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 33°C'ye kadar çıkacağı belirtildi.

POYRAZ SICAKLIĞI FRENLİYOR AMA TERMOMETRE DURMUYOR

AKOM'un uyarı notuna göre, Salı gününe kadar kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esecek rüzgarlar, güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı şekilde fırlamasına bir nebze de olsa mani olacak.

AKOM

Ancak bu serinletici poyraz etkisine rağmen, hafta boyunca sıcaklıkların 30°C ile 32°C aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM

GÜN GÜN SICAKLIK ARTIŞI

Hafta başında 29°C civarında seyredecek olan en yüksek sıcaklıklar, hafta sonuna doğru adım adım tırmanarak bunaltıcı seviyelere ulaşacak:

Pazartesi: En yüksek 29°C

Salı: En yüksek 30°C

Çarşamba: En yüksek 31°C

Perşembe: En yüksek 30°C

Cuma: En yüksek 32°C

Cumartesi: En yüksek 33°C

HAFTA SONU "AÇIK VE GÜNEŞLİ" BİR HAVA HAKİM

Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri gökyüzünün tamamen "Açık (Güneşli)" olacağı ve Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 33°C'ye kadar çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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