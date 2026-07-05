İstanbul cayır cayır yanacak! AKOM en sıcak günü açıkladı
Yeni haftada yağışın uğramayacağı İstanbul’da, termometreler adım adım yükselerek hafta sonu 33 dereceyle zirveyi görecek.
İstanbul'da yaz sıcakları etkisini giderek artırıyor. Yeni haftada yağış beklenmezken, sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçecek. Yeni haftada cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 33°C'ye kadar çıkacağı belirtildi.
POYRAZ SICAKLIĞI FRENLİYOR AMA TERMOMETRE DURMUYOR
AKOM'un uyarı notuna göre, Salı gününe kadar kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esecek rüzgarlar, güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı şekilde fırlamasına bir nebze de olsa mani olacak.
Ancak bu serinletici poyraz etkisine rağmen, hafta boyunca sıcaklıkların 30°C ile 32°C aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
GÜN GÜN SICAKLIK ARTIŞI
Hafta başında 29°C civarında seyredecek olan en yüksek sıcaklıklar, hafta sonuna doğru adım adım tırmanarak bunaltıcı seviyelere ulaşacak:
Pazartesi: En yüksek 29°C
Salı: En yüksek 30°C
Çarşamba: En yüksek 31°C
Perşembe: En yüksek 30°C
Cuma: En yüksek 32°C
Cumartesi: En yüksek 33°C
HAFTA SONU "AÇIK VE GÜNEŞLİ" BİR HAVA HAKİM
Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri gökyüzünün tamamen "Açık (Güneşli)" olacağı ve Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 33°C'ye kadar çıkacağı belirtildi.