İstanbul'daki okullarda yeni dönem başlıyor: 3 bin 13'ü göreve başlayacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyleyerek, 3 bin 13 bahçe görevlisinin pazartesi göreve başlayacağını açıkladı.

İstanbul'da öğrenciler, 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de, pazartesi 3 milyona yakın öğrencinin okulları ve öğretmenleriyle buluşacağını söyleyerek, en önemli önceliklerden birinin güvenli okul ortamının sağlanması olduğunu belirtti.

"İSTANBUL'A 3 BİN 13 BAHÇE GÖREVLİSİ TAHSİS EDİLDİ"

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek okullarda bahçe görevlisi uygulamasına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Yaz tatilinde Bakanlığımızın çalışmalarıyla İstanbul'a 3 bin 13 bahçe görevlisi tahsis edildi. Anaokullarımız dahil bütün okullarımızın bahçelerinde güvenlik, koordine ve işbirliği amacıyla görev yapacaklar. Öğrencilerin daha uygun koşullarda eğitim öğretim görmelerine katkı sağlayacak bu görevliler, okul idaresiyle ve bahçede nöbetçilerimizle işbirliği yapacaklar."

"OLUMSUZ DURUM VARSA ACİLİYETLE MÜDAHALE EDECEK"

Bahçe görevlilerinde güvenlik sertifikası şartı aradıklarını belirten Yentür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunmadığı takdirde de eğitim verebileceğimiz normal kişileri görevlendirmiş olacağız. Bu çalışmalar son sürat devam ediyor. Bahçe görevlileri, okul nöbetçisiyle ve okul idaresiyle beraber çocukların güvenli bir ortamda giriş çıkışlarını sağlayacak. Herhangi bir olumsuz durum varsa aciliyetle müdahale edecek, okul idaremize bilgi verecek. Bahçedeki nöbetçi öğretmenimizle işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda giriş çıkışlarının ve teneffüslerinin yapılması noktasında adeta okulun gözü kulağı olacak."

"TÜM OKULLARIMIZDA BİR KİŞİ OLACAK"

Yentür, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin İstanbul'daki bütün okullarımızda bahçe görevlisi olacak. 3 bin 13 bahçe görevlimiz pazartesi itibarıyla okullarımızda göreve başlayacak. Tüm okullarımızda bir kişi olacak." dedi.

Bahçesi geniş veya öğrenci mevcudu fazla okullarda nöbetçi öğretmen sayısının artırılabileceğini belirten Yentür, çalışmaların nöbetçi idareci ve müdür yardımcılarının gözetiminde koordine edileceğini aktardı.

Bahçe görevlisi alımlarının her sene tekrarlanacağını, eğitim öğretim yılının başlamasıyla yapılıp yaz tatilinde sona erecek görevlendirmelerin eylülde yeniden yapılacağını belirtti.

"TÜM OKULLARIMIZDA BU SENE DEDEKTÖR OLACAK"

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğünü söyleyen Yentür, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene dedektör olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak. Ayrıca okullarımızın daha güvenli hale gelmesi amacıyla 'okul polisi' uygulaması bu sene daha dikkatli ve daha sık bir şekilde yapılacak. Tüm okullarımızda koordineli bir 'okul polisi' uygulamamız var. Bazı riskli okullarda ayrıca 'okul polisi' bulunacak. Her okulun irtibatlı olduğu, anında ulaşabileceği ve okulu takip eden bir 'okul polisi' olacak. Bu uygulama okul müdürümüzle işbirliği halinde devam edecek."

RANDEVUSU OLMAYAN VELİLER OKULA GİREMEYECEK

Okul randevu sisteminin bu yıl etkin uygulanacağını ifade eden Yentür, velilerin taleplerini elektronik ortamdan iletebileceğini, görüşmelerin okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Okul servislerinin ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve okullarda oluşturulan komisyonlar tarafından denetlendiğini belirtti.

"GÜVENLİ OLMAYAN HİÇBİR OKULUMUZ YOK"

Yentür, "İstanbul'un bütün okulları çok güvenli. Güvenli olmayan hiçbir okulumuz yok. Güvenli olmayanları zaten boşalttık. Şu anda 14 Eylül itibarıyla İstanbul'da 82 yeni okulumuz öğrencilerimizle buluşacak. Bu okullar, depremden dolayı boşaltılmasının ardından yıkılıp yeniden ve sıfırdan yaptığımız okullar. İstanbul'umuz için hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. (AA)