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Halk TV Türkiye İstanbul'da ulaşıma maç ayarı: Seferler uzatıldı

İstanbul'da ulaşıma maç ayarı: Seferler uzatıldı

Süper Lig'in 3'üncü haftası oynanacak Beşiktaş - Çorum FK maçı öncesinde İstanbul'da metro ve Marmaray seferlerinde düzenlemeye gidildi.

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İstanbul'da ulaşıma maç ayarı: Seferler uzatıldı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesinde, taraftarların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul'da bazı metro ve Marmaray seferlerinde düzenlemeye gidildi.

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METRO SEFERLERİ UZATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada toplam 8 hatta seferlerin uzatıldığı belirtildi.

Yapılan duyuruya göre aşağıdaki 8 hatta seferler 1 Eylül Salı günü saat 01.00'e kadar uzatıldı.

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5 Üsküdar-Sultanbeyli
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatları
  • T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı
  • F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı

İstanbul'da ulaşıma maç ayarı: Seferler uzatıldı - Resim : 2

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MARMARAY'DA DA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Marmaray seferlerinde de düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üsküdar İstasyonu'ndan saat 00.30 kalkışlı ve Pendik İstasyonu varışlı ilave bir tren seferinin planlandığı bildirildi.

İstanbul'da ulaşıma maç ayarı: Seferler uzatıldı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Süper Lig Metro İstanbul Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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