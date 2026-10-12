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İstanbul’da su borusu patladı cadde ve alt geçit göle döndü

Beşiktaş’ta altyapı çalışması sırasında ana su borusunun patlaması sonucu Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçların ilerlemekte zorlandığı bölgede su tahliye edildi, trafik normale döndü.

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İstanbul Beşiktaş’ta altyapı çalışması sırasında ana su hattının patlaması sonucu Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken belediye ekiplerinin müdahalesiyle su tahliye edildi ve trafik akışı normale döndü.

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ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA BORU PATLADI

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş’taki Zincirlikuyu alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nisbetiye Caddesi’nde yürütülen altyapı çalışması sırasında ana su hattında patlama yaşandı.

Boru patlamasının ardından yola yayılan su, Zincirlikuyu alt geçidinin kısa sürede suyla dolmasına neden oldu. Yaşanan olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da su borusu patladı cadde ve alt geçit göle döndü - Resim : 2

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BİRİKEN SU TRAFİĞİ AKSATTI

Alt geçitte ve caddede biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük yaşadı. Belediye ekipleri, alt geçide dolan suyu Büyükdere Caddesi’ne tahliye ederek müdahalede bulundu. Tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolda biriken suyun etkisi azaldı ve trafik akışı normale döndü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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