İstanbul'da iki yaka da kilitlendi: Yollar doldu taştı!

İstanbul’da haftanın 2. iş gününde akşam saatlerindeki mesai bitimi ve yağışın etkisiyle trafik resmen kilitlendi.

Ana arterler, köprü bağlantıları ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanırken, birçok güzergahta araçlar güçlükle adım adım ilerledi ve metrelerce uzayan yolcu kuyrukları oluştu. İBB Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.20 itibarıyla yüzde 85’e ulaştı.

ANADOLU YAKASI'NDA DEV KUYRUK OLUŞTU

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Uzunçayır’da başlayan trafik, Tuzla İçmeler Köprüsü’ne kadar ulaşıyor. Karşı yönde ise Kartal Köprüsü’nden başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli’ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu’nun Tuzla mevkisinde başlayan trafik, Sancaktepe’den itibaren yoğunlaşarak Çamlıca Gişeleri’ne kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlanan yollarda da trafik sıkışıklığı yaşanırken, Şile Otoyolu ve Altunizade’de araçların ağır ilerlediği görüldü.

İdealtepe Sahil Yolu’nda başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy’e kadar devam ederken, Üsküdar-Beykoz arasında da her iki yönde yoğunluk gözlendi.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK UZADIKÇA UZADI

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan trafik, Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere’ye kadar yoğun şekilde devam ediyor. TEM Otoyolu’nda İSTOÇ mevkisinden Mahmutbey Gişeleri’ne, Bahçeşehir mevkisinden ise Edirne istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy bağlantı yolu, Basın Ekspres Yolu, O-3 ve Otogar-Hal yolunda da trafik yoğunluğu gözleniyor. Yağış nedeniyle kent genelindeki bazı yollarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

AKTARMA MERKEZLERİNDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR: YOLCULAR SIRAYA GİRDİ

Trafikteki yoğunluğun yanı sıra metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu. Özellikle Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarına binmek için sıra beklediği görüldü.