İstanbul'da iş çıkışı yine trafik kilitlendi: Harita kırmızıya döndü!

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İstanbul’da haftanın ilk iş gününde mesai çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi’nin Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyesine ulaştı.

ANA ARTERLER VE KÖPRÜ BAĞLANTILARI KIRMIZIYA BÜYÜNDÜ

Mesai bitiminin ardından İstanbul’un her iki yakasında ana arterler, köprü geçişleri ve bağlantı yollarında yoğunluk arttı.

Haritada özellikle İstanbul Boğazı üzerindeki köprü geçişleri ile D-100 ve TEM otoyolu bağlantılarında trafiğin kırmızı renkle gösterilen “çok yoğun” seviyeye ulaştığı görüldü.

HER İKİ YAKADA DA ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Yoğunluk kentin kilit noktalarında dur-kalk ilerleyen trafiğe yol açtı. Avrupa Yakası’nda Şişli, Bağcılar ve Esenyurt hattında; Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe çevresinde sürücüler uzun süre zaman kaybetti.

Haritada trafiğin açık olduğunu gösteren yeşil renkli yolların ise yalnızca kentin dış çevre yollarında kalması dikkat çekti.