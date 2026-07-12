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Halk TV Türkiye İstanbul'da İETT otobüsü ambulansa çarptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü ambulansa çarptı: Yaralılar var

İstanbul Fatih'te İETT otobüsü, caddede dönüş yapan ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ve hasta olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Elde edilen bilgilere göre, Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yapan ambulansı çarptı.

İstanbul'da İETT otobüsü ambulansa çarptı: Yaralılar var - Resim : 1

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5 KİŞİ YARALANDI

İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da İETT otobüsü ambulansa çarptı: Yaralılar var - Resim : 3

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Olay yerindeki inceleme ve çalışma süreci devam ederken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatih İETT Otobüs
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