İstanbul'da İETT otobüsü ambulansa çarptı: Yaralılar var

Elde edilen bilgilere göre, Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yapan ambulansı çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Olay yerindeki inceleme ve çalışma süreci devam ederken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)