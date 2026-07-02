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Halk TV Türkiye TEM'de korkutan kaza: 3 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

TEM'de korkutan kaza: 3 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Silivri TEM Otoyolun’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Silivri TEM Otoyolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyükçavuşlu Tem otoyolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Aynı istikamete seyreden 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazanın ardından akan trafikte bir süre yoğunluk oluştu. Jandarma kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağlamak zorunda kaldı.

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5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekiplerinin kazanın meydana geliş nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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