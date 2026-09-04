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Halk TV Türkiye İstanbul'da 2 kadın güpegündüz ev soydu: 20 dakikada 1 milyon lira uçtu

İstanbul'da 2 kadın güpegündüz ev soydu: 20 dakikada 1 milyon lira uçtu

Avcılar’da bir daireye giren iki kadın, 20 dakikada yatak odasında saklanan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı.

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Olay, Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın önünde bekleyen iki kadın, dışarı çıkan bir kişinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Asansöre yönelen kadınlar, üst kata çıkıp Nazlı Özgür'ün evine girdi.

İstanbul'da 2 kadın güpegündüz ev soydu: 20 dakikada 1 milyon lira uçtu - Resim : 1

20 DAKİKADA 1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

20 dakika içinde şüpheliler yatak odasında kutu içindeki ziynet eşyası ve paraları çalıp kaçtı. Nazlı Özgü, akşam eve geldiğinde hırsızlığı farketti. Özgür, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında torun bakmaya gittiğini, akşam döndüğünde kapıyı açarken bir gariplik farkettiğini, yatak odasına üstünü değiştirmeye gittiğinde halının yer değiştirdiğini fark ettiğini anlattı.

İstanbul'da 2 kadın güpegündüz ev soydu: 20 dakikada 1 milyon lira uçtu - Resim : 2

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"YILLARIN BİRİKİMİ..."

Özgür “Eşim yurt dışında. Kızım ve damadım Antalya’daydı. Birden içim sıkıldı. Hemen emanetlerin olduğu yere baktım. Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi 1 milyon TL üzerinde para ve takılarım vardı. Polisi aradık. Güvenlik kamerasına baktık. Bir farkına vardık ki 14.20’de iki kişi geliyor, 14.40’ta çıkıyorlar. Direkt asansöre biniyorlar. Evimize gelmişler, evde kimseyi bulamayınca içeri girmişler. Yakalanmalarını bekliyoruz.” dedi.

İstanbul'da 2 kadın güpegündüz ev soydu: 20 dakikada 1 milyon lira uçtu - Resim : 4

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları tarafından geliş ve gidişleri görüntülenen iki kadın ile ilgili kayıtları alırken, ayrıca evde parmak izi çalışması yaptı. (DHA)

İstanbul'da 2 kadın güpegündüz ev soydu: 20 dakikada 1 milyon lira uçtu - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Avcılar Altın Hırsızlık
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