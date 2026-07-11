2,5 milyon liralık altın bilezikleri alıp kaçtı! Polis saatler içinde yakaladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı, polisin hızlı müdahalesiyle kısa sürede aydınlatıldı. Altın satın alacakmış gibi iş yerine giren şüpheli, incelemek istediği 15 altın bileziği alarak kaçtı. Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarıyla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sevgiyolu üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine müşteri gibi gelen şüpheli, beğendiği altın bilezikleri yakından incelemek istediğini söyledi. Bir süre bilezikleri elinde inceleyen zanlı, aniden dükkandan çıkarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelinin Samet Ş. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin izini süren ekipler, aynı gün Keli Mahallesi'nde bulunan bir tarlada operasyon düzenledi. Samet Ş., çaldığı 15 altın bilezikle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)