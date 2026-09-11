İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesi hakkında bilmeniz gereken her şey

İstanbul'da fahiş kira artışları dar gelirlinin belini bükerken, hükümetten sosyal konut hamlesine dair yeni detaylar geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen projede megakente ayrılan 15 bin kiralık konut için başlangıç fiyatları ve takvim netleşti. 81 ilde yapılan 500 bin sosyal konut hamlesine ek olarak İstanbul'a özel 15 bin kiralık konut kontenjanı ayrıldı.

Milyonlarca kiracının merakla beklediği başvuru şartları, ilçe dağılımı ve kira tarifesi netleşirken, toplam 15 bin kiralık konutun ilk etabı için geri sayım başladı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Tüm resmi işlemler e-Devlet kapısı üzerinden yürütülecek. Süreç 14 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 25 Eylül 2026 gününe kadar devam edecek. Başvuru durumu TOKİ menüsünden kontrol edilebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması ve resmi olarak evli bulunması gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin en az 1 yıldır kesintisiz İstanbul'da ikamet etmesi zorunlu tutulurken, hane halkı toplam net gelirinin aylık 100 bin Türk Lirası sınırını aşmaması şartı aranıyor.

İSTANBUL DIŞINDAN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Kampanyaya yalnızca İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan yurttaşlar müracaat edebilecek. Şehir dışından gelen başvurular doğrudan sistem dışı bırakılacak.

AÇIKLANAN İLÇELER DIŞINDA İKAMET EDENLER BAŞVURABİLECEK Mİ?

İlçe bazlı ikamet kısıtlaması uygulanmayacak. İstanbul sınırları içinde ikamet eden her aday, kendi oturduğu ilçeye bağlı kalmadan duyurulan 12 ilçe arasından dilediği bölge için başvuruda bulunabilecek.

ÜZERİNDE TAPU OLAN YA DA YENİ EV SATAN BAŞVURABİLİR Mİ?

Mülkiyet kaydı bulunanlar başvuru yapamayacak. Adayların ve eşlerinin üzerinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca spekülasyonu önlemek amacıyla son 5 yıl içerisinde ev satın alan veya evini satan kişilerin başvuruları doğrudan geçersiz sayılacak.

İLK EVİM VEYA SOSYAL KONUT HAK SAHİPLERİ BAŞVURABİLİR Mİ?

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek hak sahipliği devam edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek.

AİLELERİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DAİRELER NASIL DAĞITILACAK?

Konut üretiminde farklı aile yapıları gözetilerek metrekare eşleştirmesi yapıldı. Yeni evli çiftlere 1+1 veya 2+1 konut tahsis edilecek. İki veya daha fazla çocuğu bulunan geniş ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.

KİRA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Sosyal konutların başlangıç kira bedelleri daire tiplerine göre farklılık gösteriyor. En küçük tip olan 1+1 konutların kirası aylık 10 bin Türk Lirasından başlarken, 2+1 konutlar için 12 bin Türk Lirası taban fiyat açıklandı. Geniş ailelerin oturacağı 3+1 daireler 15 bin Türk Lirasından, 4+1 daireler ise 18 bin Türk Lirasından başlayan fiyatlarla kiralanacak.

HANGİ İLÇELERDE SOSYAL KONUT KİRALANACAK?

İlk etapta tahsis edilecek daireler toplam 12 ilçede 4 ana bölgeye ayrıldı. Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerine toplam 360 konut planlandı. Anadolu Yakası'nda Maltepe, Tuzla ve Kartal hattına 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar bölgesine ise 291 konut dağıtıldı. Projenin kalan 90 konutluk kısmı ise Arnavutköy ilçesinde yer alacak.

İLK ETAPTA KAÇ EV VERİLECEK VE KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İlk kuralar Ekim ayında çekilecek ve hak sahipleri hızla belirlenecek. İlk etapta inşa edilen bin 71 adet konutun anahtarları ekim ayı içerisinde ailelere teslim edilecek.

KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahiplerinin yapacağı ilk ödeme için taşınma süreci beklenecek. Tahsis bedeli ödemeleri, anahtar teslimini takip eden ayın 20'nci gününde hesaplardan tahsil edilmeye başlanacak.

KİRALAMA SÜRESİ UZATILABİLECEK Mİ?

Sözleşmeler kesin olarak 3 yıllık süreyle sınırlı tutulacak. Süresi dolan kiracılar için tahsis süresi uzatılmayacak, evler 3 yılın sonunda yeniden kura yöntemiyle başka hak sahiplerine devredilecek.

KİRALIK SOSYAL KONUTTA OTURURKEN EV ALANLAR ÇIKARILACAK MI?

Tahsis süresi boyunca mülk edinenlerin kiralama hakkı derhal iptal edilecek. Kiralık sosyal konutta ikamet ederken yeni bir konut satın alan kişilerin evi tahliye etmesi zorunlu tutulacak.

YILLIK KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANACAK?

Evlerin teslim edilmesinin ardından ilk 12 ay boyunca kira artışı uygulanmayacak. Bir yıllık sürenin dolmasını takip eden ilk ocak ayında ise artış miktarı resmi TÜFE oranı esas alınarak güncellenecek.