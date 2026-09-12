Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İsrail'in katliamı o brandada: Tam 16 bin 277 çocuk ismi

İsrail'in katliamı o brandada: Tam 16 bin 277 çocuk ismi

Kayseri'de sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında öldürülen çocuklardan 16 bin 277'sinin ismi brandaya yazıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İsrail'in katliamı o brandada: Tam 16 bin 277 çocuk ismi
Son Güncelleme:

Kayseri'de görev yapan bir grup sağlık çalışanı, son 3 yılda Filistin'de hayatını kaybeden 21 bin 500 çocuktan 16 bin 277'sinin ismini 12 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde bir brandaya yazdırdı. Talas ilçesindeki Gazzeli Çocuklar Parkı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'e tepki gösterdi.

Filistinli öğrencinin Filistin demesi yeterli: İsrail'de en az 100 öğrenciye ceza verildiFilistinli öğrencinin Filistin demesi yeterli: İsrail'de en az 100 öğrenciye ceza verildi

Burada grup adına açıklama yapan Uzm. Dr. İsa Üzüm, Filistin'de birçok çocuğun ailesini bile tanıyamadan öldüğünü belirtti.

Filistin'deki çocukların ninniyle değil bomba sesleriyle uyumaya çalıştığını vurgulayan Üzüm, "Gazzeli çocuklar, literatüre giren 'travma' kelimesinin her türlüsünü yaşıyor. Bu çocukların, savaşın ortasında İsrail'e yiğitçe meydan okumaları, bir anlık tebessümleri, yağmur altındaki dansları, İslam alemine imanlarını sorgulatacak tevekkülleri tabii ki tarihe geçecek. Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken biz de sessiz kalamayız. Onların katledilişini dünyaya duyurabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Grup, konuşmanın ardından brandayı açarak, etrafında dua etti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsrail Filistin Sağlık Çalışanları
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro