Filistinli öğrencinin Filistin demesi yeterli: İsrail'de en az 100 öğrenciye ceza verildi

İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail üniversitelerinde Filistinli öğrencilerin karşılaştığı uygulamalara ilişkin bir rapor yayımladı.

Adalah’ın yaklaşık 40 akademik kurumdan onlarca öğrenciye yönelik disiplin süreçlerini incelediği raporda, İsrail akademisinde Yahudi ve Filistinli öğrenciler arasında “apartheid” niteliğinde iki farklı disiplin sistemi oluşturulduğu savunuldu.

132 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Rapora göre, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail’deki akademik kurumlarda Filistinli öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması, disiplin soruşturması açılması ve sosyal medya paylaşımlarının “teröre destek” olarak değerlendirilmesi gibi uygulamalar başladı.

Bazı vakalarda üniversitelerin öğrencileri güvenlik güçlerine bildirdiği ve bunun tutuklamalarla sonuçlandığı belirtildi.

Adalah’a bu süreçte yaklaşık 40 akademik kurumdan 132 öğrencinin başvurduğu, başvuruların dörtte üçünden fazlasının kadın öğrencilerden geldiği aktarıldı. Örgüt, 100 öğrenciye hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sağladığını açıkladı.

Rapora göre 80’den fazla vakada Filistinli öğrenciler herhangi bir soruşturma tamamlanmadan geçici olarak uzaklaştırıldı. Yaklaşık 20 vakada ise öğrenciler okuldan tamamen atıldı veya 1 ila 5 yıl arasında uzaklaştırma cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DA DİSİPLİN KONUSU OLDU

Raporda, İsrail hükümetinin politikalarına, İsrail ordusuna veya Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin eleştirilerin yanı sıra 7 Ekim’e ilişkin paylaşımlar, Gazze’deki insani durumla ilgili ifadeler, Kur’an ayetleri ve Filistin kimliğini simgeleyen görsellerin de disiplin süreçlerine konu edildiği belirtildi.

Bazı vakalarda yalnızca bir paylaşımı beğenmenin, sosyal medya profilinde Filistin bayrağı veya “Filistin” kelimesine yer vermenin, haber paylaşmanın ya da Gazze’deki siviller için dua etmenin dahi şikayet veya disiplin soruşturması başlatılması için yeterli olduğu öne sürüldü.

Adalah, akademik kurumların öğrencilerin akademik faaliyetleriyle ilgisi olmayan özel sosyal medya paylaşımlarına yönelik de disiplin yetkilerini kullandığını savundu.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DENETLEYİCİSİ HALİNE GELDİ” İDDİASI

Raporda ayrıca, aşırı, kışkırtıcı veya ırkçı söylemlerin bulunduğu bazı durumlarda Yahudi öğrenciler hakkında Filistinli öğrencilere uygulandığı belirtilen benzer disiplin süreçlerinin işletilmediği iddia edildi.

Adalah, İsrail akademisinin öğrencilerin eğitimini düzenleyen kurumların ötesine geçerek ifade özgürlüğünü denetleyen ve Filistin kimliği, din, dayanışma ve İsrail politikalarına yönelik eleştirilerin hangi koşullarda meşru kabul edileceğine karar veren bir yapıya dönüştüğünü savundu.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan Filistinlilerin, ülkedeki siyasi baskılar ve Yahudi toplumunda radikalleşmenin yükselmesi nedeniyle ayrımcı uygulamaların arttığını belirttiği aktarıldı. (AA)