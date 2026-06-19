Isparta'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı!

Isparta’da akşam saatlerinde aniden bastıran ve etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yolları göle çeviren yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Saat 18.00 sularında şiddetini artıran sağanak yağış sebebiyle kentin birçok noktasında büyük su birikintileri oluştu. Özellikle Mimar Sinan Caddesi'nde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Cadde üzerinde yağış nedeniyle arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracını kaldırıma çekerek olası bir kazayı engelledi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadı.

EV VE İŞ YERLERİNDE SU TAHLİYE MESAİSİ

Kentin farklı bölgelerinden gelen ihbarlara göre, ani yağış sonrasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmur sularının hızla yükselmesiyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerine giren suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Yaşanan olumsuzlukların ardından Isparta Belediyesi ve ilgili ekipler, su baskını meydana gelen bölgelerde hızla çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini ifade ederek, vatandaşları ani su baskınları, sel ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (ANKA)