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Halk TV Türkiye Isparta'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı!

Isparta'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı!

Isparta'da etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji ise yağışların süreceğini belirterek vatandaşları uyardı.

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Isparta'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı!

Isparta’da akşam saatlerinde aniden bastıran ve etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yolları göle çeviren yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Saat 18.00 sularında şiddetini artıran sağanak yağış sebebiyle kentin birçok noktasında büyük su birikintileri oluştu. Özellikle Mimar Sinan Caddesi'nde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Isparta'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı! - Resim : 1

Cadde üzerinde yağış nedeniyle arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracını kaldırıma çekerek olası bir kazayı engelledi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadı.

Isparta'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı! - Resim : 2

EV VE İŞ YERLERİNDE SU TAHLİYE MESAİSİ

Kentin farklı bölgelerinden gelen ihbarlara göre, ani yağış sonrasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmur sularının hızla yükselmesiyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerine giren suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Isparta'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı! - Resim : 3

Meteoroloji il il açıklayıp uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyorMeteoroloji il il açıklayıp uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Yaşanan olumsuzlukların ardından Isparta Belediyesi ve ilgili ekipler, su baskını meydana gelen bölgelerde hızla çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini ifade ederek, vatandaşları ani su baskınları, sel ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Isparta Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yağmur
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