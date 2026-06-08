Meteoroloji il il açıklayıp uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskın ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. (AA)

GÖK GÜRÜLTÜLÜ HAVALARDA DİKKATLİ OLUN

Meteoroloji uzmanları, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu dönemlerde vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini belirtiyor. Özellikle açık alanlarda bulunanların ağaç altlarından, elektrik direklerinden ve metal yapılardan uzak durmaları öneriliyor.

AÇIK ALANLARDAN UZAK DURUN

Yıldırım düşme riskine karşı tarla, park, sahil ve yüksek tepeler gibi açık alanlarda bulunulmaması gerektiği vurgulanırken, mümkün olan en kısa sürede kapalı ve güvenli bir alana geçilmesi tavsiye ediliyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARA DİKKAT

Uzmanlar, gök gürültüsü sırasında elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesini, kablolu telefonların kullanılmamasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.