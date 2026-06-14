İsmail Arı anlattı: Kılıçdaroğlu kahkaha atıp tepkiler için "Umurumda değil hiç okumuyorum" demiş

Yaptığı haberler gerekçe gösterilerek 75 gün boyunca demir parmaklıklar ardında tutulan gazeteci İsmail Arı, Sincan Cezaevi'nde mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atadığı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği dikkat çekici görüşmenin perde arkasını paylaştı. Ziyarete; Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunun eleştirilerine kahkaha atarak verdiği "Umurumda değil" yanıtı damga vurdu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Gazeteci İsmail Arı, cezaevinde tutuklu bulunduğu süreçte kendisini mahkemenin CHP'ye atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiğini belirtti. Henüz 'mutlak butlan' kararı çıkmadan önce yapılan bu yüz yüze görüşmenin detaylarını ilk kez anlatan Arı, süreci şu sözlerle aktardı:

"Normalde her gelen benden önce oturmuş oluyordu, bu sefer ben bekledim. Bakıyorum uzağa kim gelecek diye, köşeyi döndü geldi Kemal Kılıçdaroğlu ve çok şaşırdım. Çünkü benim Kemal Kılıçdaroğlu'yla daha önce bir sohbetim olmadı. İlk yarım saat zaten benim dosyama, tutukluluk sürecime, cezaevi koşullarına dairdi."

"'BEN MUTLAK BUTLANI KABUL EDECEĞİM' DEDİ"

Arı, görüşmede mutlak butlan meselesini sorduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun şu yanıtı verdiğini belirtti:

"'Bence mutlak butlan kararı %50 %50. Ben samimi olarak bunu düşünüyorum. Avukatımı mahkemeye yollamıyorum zaten, çok dedikodu çıkıyor falan diye ama ben mutlak butlanı kabul edeceğim' dedi."

Arı'nın "'Nasıl, ne olacak peki?'" sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, "'Özgür Bey'le de oturur konuşuruz. Onunla konuşurum, bunu yapmamız lazım, kabul edeceğim, CHP genel başkanı olacağım.' dedi."

"DEFALARCA MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTIRDIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIRDIĞI İSİMLERİ HIRSIZLIKLA SUÇLUYOR"

İkilinin görüşmesinde iç politika ve kurultay tartışmaları da ele alındı. Arı'nın, "Peki hani bu süreçte çok tepki olacak, itiraz olacak." ifadeleri üzerine Kılıçdaroğlu, kendi partisindeki isimlere yönelik sert ithamlarda bulundu. O anları koğuşuna döner dönmez not aldığını belirten Arı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini şöyle aktardı:

"Hatta tam unutmayayım diye o görüşten sonra koğuşa böyle koşa koşa döndüm, gardiyan da şaşırdı. Not alayım cümlelerini aynen, kağıt kalem yoktu o zaman yanımızda. Kurultayın parayla satın alındığını düşünüyor. Defalarca milletvekilliği yaptırdığı, belediye başkanlığı yaptırdığı isimleri hırsızlıkla suçluyor. Ve hatta tam kendi ifadesi: 'Kurultayı parayla satın alan hırsızlar bu partiyi de ülkeyi de yönetemez. Bu yüzden ben kabul edeceğim.' diyor."

Birçok ismi ahlaksızlıkla suçladığını ve çeşitli örnekler verdiğini söyleyen Arı, Kılıçdaroğlu'nun "'Uşak mevzusunu biliyorsun' dedi, 'Şu rezaleti de burada görüyorsundur... Bursa ayrı bir şey.' dedi. Böyle çeşitli belediye operasyonlarından örnekler verdi, sordu yani" ifadelerini kullandı.

KAHKAHA ATARAK "UMURUMDA DEĞİL" DEDİ

Cezaevi odasında Kılıçdaroğlu’na, kamuoyunda ve medyada kendisine yönelik yükselen tepkileri doğrudan ileten Arı, "'Peki 2 yıldır çok sert eleştiriyorsunuz, siyasi hayatınızda görmediğiniz kadar yaşamadığınız kadar bir eleştiri içerisindesiniz.' dedim." ifadelerini kullandı. Arı, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere karşı tepkisini şu şekilde aktardı:

"Orada da böyle güldü, hatta o gülmede biraz kahkaha da vardı. 'Ben bakmıyorum ki, umurumda değil' dedi. 'Nasıl yani?' dedim. 'Ya sosyal medya falan ben okumuyorum' dedi. 'Bu haberleri de okumuyorum. İnan hiç bakmıyorum iki yıldır. Bunlara bakmadığım için de görmüyorum, görmediğim için de bilmiyorum' dedi."

"ARAMIZDA KALMASINI İSTEDİ"

Kılıçdaroğlu ile yapılan bu görüşmede ülkenin dış politikasına dair çok önemli analizler yapıldığını vurgulayan Arı, bu tespitlerin kamuoyuna yansımaması yönünde bir rica aldığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun yalnızca bu konunun gizli tutulmasını istediğini belirten Arı, "Türkiye'nin dış politika geleceğine dair söylediği şeylerin aramızda kalmasını istedi. Bu sohbette bir tek bu kısmın aramızda kalmasını istedi" dedi.

Peki bu çarpıcı görüşmenin merkezindeki gazeteci İsmail Arı neden cezaevindeydi?

BirGün Gazetesi muhabiri Arı, 23 Mart 2026 tarihinde aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla dava açıldı.

Sincan Cezaevi'nde 75 gün boyunca tutuklu kalan Arı, 5 Haziran 2026 tarihinde Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada delil karartma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle Arı'nın tahliyesine hükmetti.

Arı, kendisini 75 gün özgürlüğünden eden dava sürecini, cezaevi koşullarını ve Kılıçdaroğlu ziyaretinin tüm detaylarını, tahliyesinin ardından katıldığı BirGün TV yayınında gazeteci Timur Soykan ile paylaştı.