İSKİ güncel verileri paylaştı: İstanbul'un suyu ne durumda?

İstanbul'da yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesi ve hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla beraber su tüketimi hızla yükseliyor. Artan kullanımın yanı sıra aşırı sıcaklar barajlardaki su seviyelerini doğrudan ve olumsuz yönde etkiliyor. Beklenen güncel açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılarak son durum gözler önüne serildi.

ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 62 SEVİYELERİNDE

İSKİ'nin resmi kayıtlarına geçen 5 Temmuz tarihli güncel verilere göre, megakente su sağlayan barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 62,63 seviyesine geriledi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, barajlardaki su rezervinin azalmasına neden olurken, İstanbul'a can suyu olan on büyük barajın doluluk oranları kendi içlerinde bölgesel olarak çok büyük farklılıklar barındırıyor.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

İşte İSKİ'nin 5 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:

Ömerli Barajı: yüzde 88,66

Darlık Barajı: yüzde 80,47

Elmalı Barajı: yüzde 91,79

Terkos Barajı: yüzde 50,95

Alibey Barajı: yüzde 58,99

Büyükçekmece Barajı: yüzde 45,15

Sazlıdere Barajı: yüzde 37,83

Istrancalar Barajı: yüzde 28,32

Kazandere Barajı: yüzde 40,42

Pabuçdere Barajı: yüzde 36,83