Yaz sıcakları su tüketimini zirveye taşıdı! İSKİ'den İstanbullulara uyarı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava dalgaları, kentteki su tüketim oranlarını hızla yukarı çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, sıcaklıkların artışıyla doğru orantılı olarak barajlardan şehre verilen su miktarında ciddi bir artış yaşandı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın paylaştığı rakamlara göre, dün itibarıyla İstanbul genelinde günlük su tüketimi tam 3 milyon 568 bin 162 metreküp seviyesine ulaştı.

İSKİ'DEN GELECEK İÇİN TASARRUF ÇAĞRISI

Artan su kullanımı karşısında İstanbulluları tedbirli olmaya davet eden İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabı üzerinden önemli mesajlar verdi. Suyun verimli kullanılmasının şehrin geleceği açısından hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken Başa, vatandaşların günlük yaşamlarında alacakları ufak tefek tasarruf önlemlerinin bile büyük bir etki yaratacağını belirtti. Başa, "Günlük yaşamımızda alınacak küçük tasarruf önlemleriyle suyumuzu verimli kullanabilir, geleceğimizi için önemli bir katkı sağlayabiliriz. Bugün tasarruf ettiğimiz her damla su İstanbul'un yarınıdır" dedi.

HEDEF: YÜZDE 15 TASARRUFLA BİR TERKOS BARAJI KAZANMAK

İSKİ, su tasarrufunun somut faydalarını vatandaşlara daha iyi anlatabilmek amacıyla çarpıcı bir hedef de ortaya koydu. İSKİ Genel Müdürü Başa, İstanbul genelindeki mevcut günlük su tüketiminin sadece yüzde 15 oranında azaltılması durumunda, bir Terkos Barajı'nı dolduracak kadar suyun korunabileceğini belirtti. "Küçük alışkanlıklar, büyük farklar yaratır" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında İstanbulluların gereksiz su kullanımından kaçınmalarını hatırlattı. (ANKA)