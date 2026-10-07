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Halk TV Türkiye IŞİD'e 8 ilde dev operasyon: 39 şüpheli yakalandı

IŞİD'e 8 ilde dev operasyon: 39 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, silah ve yasaklı yayın ele geçirildi.

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IŞİD'e 8 ilde dev operasyon: 39 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Kahramanmaraş merkezli olarak İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 39 şüpheli yakalandı, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Kahramanmaraş merkezli olarak İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

1 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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ADRESLERDE ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda, 34 cep telefonu, 33 SIM kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 fişek, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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