İş arkadaşına vurdu tazminatsız kovuldu! Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde yaşanan tartışma sırasında çalışma arkadaşına vuran işçinin tazminat ödenmeden işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.

Olay, Balıkesir'deki bir iş yerinde meydana geldi. Tartışma sırasında bir işçi, kendisine adil davranmadığını iddia ettiği vardiya amirine elindeki cisimle başına vurdu. Olayın ardından işçinin iş sözleşmesi tazminatsız olarak feshedildi.

Kıdem ile ihbar tazminatının ödenmesi talebiyle dava açan işçi, "küfür ve hakaret etmediği halde tehditvari şekilde konuşularak üzerine yüründüğünü, bu nedenle kendini savunduğunu" öne sürüp, feshin haksız olduğunu belirtti.

Davalı işveren ise olayın tutanakla kayıt altına alındığını ve yaşananlara tanık olan kişilerin bulunduğunu belirterek, davanın reddedilmesini istedi.

İş mahkemesi sıfatıyla davayı değerlendiren Kepsut Asliye Hukuk Mahkemesi, kavgayı kimin başlattığının ve olayın hangi gerekçeyle meydana geldiğinin net olarak ortaya konulamadığına karar verdi. Mahkeme, işveren tarafından haksız tahrik koşullarının oluştuğunun da kanıtlanamadığını belirtti.

İşçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin haklı bir nedene dayandığının işveren tarafından ispat edilemediği sonucuna varan mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Bu doğrultuda işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verildi.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI KALDIRDI

İstinaf başvurusunun ardından dosyayı ele alan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, işçinin gerçekleştirdiği saldırının “sataşma” niteliğinde olduğuna karar verdi. Daire, bu nedenle işveren açısından haklı fesih şartlarının oluştuğunu belirterek yerel mahkemenin işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine ilişkin kararını kaldırdı.

İSTİNAF KARARI ONANDI

İşçinin kararı temyize taşımasının ardından dosya Yargıtay'ın önüne geldi. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Daire, istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında; tarafların iddia ve savunmaları, dosyada yer alan belgeler, uyuşmazlığa ilişkin hukuk kuralları ile yargılama ve ispat sürecinin bir bütün olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna varıldı. Yargıtay, davacı işçinin temyiz başvurusunda öne sürdüğü itirazların ise kararın bozulmasını gerektirecek bir nitelik taşımadığına hükmetti. (AA)