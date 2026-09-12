İrem Derici’nin nişanlısı tahliye edildi! Düğün tarihini açıkladı

Şarkıcı İrem Derici ile DJ Melih Kunukçu’nun ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir tutuklu bulunan Kunukçu, yapılan hukuki başvuruların ardından tahliye edildi. Serbest bırakılmasının ardından İrem Derici ile yeniden bir araya gelen Kunukçu, hem yaşadığı sürece hem de çiftin evlilik planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu, bir süredir devam eden ilişkilerini 8 Şubat’ta nişanlanarak bir sonraki aşamaya taşımıştı. Çift, ilişkileri boyunca sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşırken Derici de nişanlısına olan sevgisini sık sık dile getirmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Ancak Kunukçu hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle çift zor bir süreç yaşadı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kunukçu cezaevine gönderildi. Bunun üzerine hukuki süreçte yapılan başvurular ve savunmaların ardından tutukluluk halinin kaldırılması için başvuruda bulunuldu.

Başvurular sonucunda Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Kunukçu’nun tutukluluk halinin kaldırılmasına ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Sarar da tahliye kararının ardından yaptığı basın açıklamasında müvekkilinin artık tutuksuz yargılanacağını belirtti. Avukat Sarar’ın açıklamasında, “Müvekkilim İsmail Melih Kunukcu, hakkında yürütülen yargılama kapsamında bir süredir tutuklu bulunmaktaydı. Yaptığımız hukuki başvurular ve savunmalarımız neticesinde, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar ile müvekkilimin tutukluluk halinin kaldırılmasına ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Sarar açıklamasının devamında, “Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz” dedi.

Tahliye haberinin ardından İrem Derici de Kunukçu’nun avukatının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, avukata yönelik yorumunda, “Senin ve tüm ekibinin emekleri. Sizi çok seviyorum, hakkınız ödenmez” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Derici, nişanlısının serbest bırakılmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda ise “Ve evinde” notunu düştü. Böylece Kunukçu’nun cezaevinden çıktıktan sonra evine döndüğünü takipçileriyle paylaştı.

Tahliye sonrasında çift yeniden bir araya geldi. İrem Derici, nişanlısıyla birlikte çekilen romantik bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Kunukçu’nun Derici’ye sarıldığı kareyi paylaşan şarkıcı, fotoğrafın üzerine “Canınla canım arasında” notunu yazdı.

DÜĞÜN TARİHİ ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Çiftin yeniden bir araya gelmesiyle birlikte evlilik planları da yeniden gündeme geldi. Yakında İrem Derici ile evleneceklerini söyleyen Kunukçu, düğün tarihi konusunda henüz kesin bir karar vermediklerini belirtti.

Kunukçu, düğün planlarıyla ilgili, “Düğün tarihimiz yakında olacak. Henüz konuşmadık. Kafamızda 2027 yılı hep vardı. Belki 2026’ya çekilebilir düğün. Muhtemelen İstanbul’da olacak” dedi.

SEVGİLİSİNİN BAŞ HARFİNİ BOYNUNDA TAŞIYOR

Tahliye sonrası Kunukçu’nun üzerinde taşıdığı bir başka detay da dikkat çekti. DJ’in boynunda İrem Derici’nin baş harfinin bulunduğu bir kolye görüldü.

Kunukçu, kolyenin hikâyesini de anlattı. Nişanlısının kendisi cezaevindeyken kolyeyi taktığını söyleyen Kunukçu, “Ben burada değilken o boynuna takmıştı. Eve gelince asıl sahibi geri aldı” ifadelerini kullandı.

İrem Derici ise daha önce yaptığı paylaşımlarda Kunukçu’ya olan sevgisini dikkat çeken sözlerle dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, nişanlısına yönelik paylaşımında, “Seni o kadar çok seveceğim ki, sanki sen daha önce hiç sevilmemişsin!” sözlerini kullanmıştı.