İrem Derici'nin nişanlısı tahliye oldu: İlk açıklama geldi!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Melih Kunukçu'nun Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla serbest bırakılmasının ardından gözler İrem Derici’ye çevrildi. Nişanlısının tahliye haberini alan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından "Ve evinde" yazılı bir paylaşım yaptı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Tahliye kararının ardından Melih Kunukçu cephesinden ilk açıklama ise avukatı Abide Gülel Saral'dan geldi:

"Müvekkilim İsmail Melih Kunkucu, hakkında yürütülen yargılama kapsamında bir süredir tutuklu bulunmaktaydı.

Yaptığımız hukuki başvurular ve savunmalarımız neticesinde, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar ile müvekkilimin tutukluluk halinin kaldırılmasına ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiştir.

Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz."