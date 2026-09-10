Melis Sezen'in yeni hedefi belli oldu: Diğeri başlamadan açıkladı!
17 Eylül'de yayınlanacak "Seni Tanıyorum" dizisiyle dönmeye hazırlanan Melis Sezen, dizi yayınlanmadan yeni hedefini açıkladı. Sinema çıkışı konuşan ünlü oyuncu, gönlündeki projeyi duyurdu.
Ünlü oyuncu Melis Sezen, önceki gün bir alışveriş merkezinde sinemaya gitti. “The Invite” filmini seyreden ünlü oyuncu, çıkışta enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, başrollerini Elçin Sangu ve Ozan Dolunay ile paylaştığı, Netflix'in yeni yerli yapımı Seni Tanıyorum dizisi hakkında konuştu.
Hürriyet'in haberine göre, Sezen, "Yeni dizim dijital platformda 17 Eylül’de başlıyor" diyerek heyecanını paylaştı. Dizide gizemli bebek bakıcısı Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Dijital projelerinin yanı sıra televizyonu da ihmal etmediğini belirten ünlü oyuncu, açık kapı bıraktı. Yeni senaryolar okuduğunu belirten Sezen, "Ana akım için de bakıyoruz şimdilik" dedi.
Hürriyet'in haberine göre, Seni Tanıyorum dizisi henüz yayına girmeden kariyerindeki bir sonraki hedefini açıklayan Melis Sezen, hayalindeki projeyi açıkladı.
Gönlündeki projeyi duyuran Melis Sezen, hem oyunculuk hem de dans yeteneğini birleştirebileceği bir iş aradığını söyledi:
"Müzikal yapmayı istiyorum. Dans ve oyunculuğu bir arada yapabileceğim bir şey olursa şahane olur!"