‘İntihar etti’ ifadesine İhsan Ayrancı'nın babasından tepki! "Kim demiş"

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı’nın hayatını kaybetmesinin ardından, babası Adem Ayrancı cenaze töreninde oğlunun ölümüyle ilgili intihar iddialarına tepki gösterdi.

"KİM DEMİŞ BENİM OĞLUMA İNTİHAR ETTİ DİYE?"

Baba Ayrancı, "Benim evladımı intihar etti diyorlarmış. Şu üzüntülü ortamda takip edemiyorum ama kulağıma geldi. Benim evladım imanı bütün bir insandı. Kim demiş benim oğluma intihar etti diye? Kardeşlerim, evladımın bize ulaşan bir borcu yoktur. Bana borcu vardır diyen varsa ya helal etsin ya da bu fakiri pür taksirden istesin. Evlatlarından istesin. Amcalarından, dayılarından istesin" (Cumhuriyet)

NE OLMUŞTU?

İhsan Ayrancı, 8 Ekim akşamı saat 21.00 sıralarında Gecek Termal’de silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Afyonkarahisar Valiliği, Ayrancı’nın yaşamını yitirdiğini duyururken ilk açıklamalarda ölümünün intihar olduğu belirtilmişti.