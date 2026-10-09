Vali Aktaş, Yardımcısı Ayrancı'nın cenazesinde zor konuştu: Kırgınım, kızgınım

Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölüm nedeni henüz belli olmadı. Resmi makamlardan açıklama bekleniyor.

VALİ AKTAŞ CENAZE TÖRENİNDE KONUŞTU

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı için görev yaptığı Afyonkarahisar Valiliği önünde resmi cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Naci Aktaş'ın yanı sıra milletvekilleri ve şehrin bürokratlarıyla kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşayan Vali Aktaş, "Bir arkadaşımız emekli olur veya görev yeri değiştiği zaman bir araya gelinir ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Ama bugün maalesef başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır birlikte mesai yaptık son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce Rabb'iminim takdiri. Bundan sonra bize düşen buradan uğurlamak" dedi.

Aktaş, sözlerini toparlamakta zorlandığını belirterek, "Biz mesai arkadaşları olarak, amiri olarak, ağabeyi olarak, mesai arkadaşı olarak, arkadaşlarım adına bu ifadeyi kullanıyorum. 'Hakkımızı helal ediyoruz' kendisine. Allah, gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından Ayrancı'nın cenazesi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine uğurlandı.

Törene, AKP Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak katıldı.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Resmi konuşmaların ardından Ayrancı, memleketi Amasya'ya yolcu edildi. Resmi makamlar henüz Ayrancı'nın kesin ölüm nedenini açıklamadı.

Dün yaşanan olayda 46 yaşındaki Ayrancı, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Ayrancı, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.