"Instagram fenomeniyim" dedi, evlilik mahkemede bitti! Yargıtay'dan emsal boşanma kararı

Sakarya'da açılan boşanma davasında tarafların birbirine yönelttiği ağır suçlamalar sonrası verilen karar, Yargıtay tarafından da uygun bulunarak benzer davalar açısından emsal niteliği kazandı.

"MAHREMİYETİMİZ KALMADI"

Sakarya'da yaşayan ve bir çocuk sahibi olan çiftin evliliği, karşılıklı suçlamaların ardından mahkemeye taşındı. Davayı açan kadın, eşinin evlilik süresince fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle alay ettiğini öne sürdü.

Kadın ayrıca, eşinin evlilik boyunca yapılan alışveriş ve harcamaların yarısını kendisinden talep ettiğini, kendisine araç almadığını ve kendi otomobilini kullanmasına da izin vermediğini belirterek boşanma ve 150 bin lira manevi tazminat istedi.

KOCADAN SOSYAL MEDYA İDDİASI

Davalı koca ise tüm suçlamaları reddetti. Eşinin internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu öne süren, "Kendisini Instagram fenomeni ve ünlü olarak görüyor. Ailemize ait özel anları ve mahremiyet içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor. Artık özel hayatımız kalmadı" iddiasında bulundu.

Ayrıca eşinin evlilik öncesinden kalan borçlarını kendisinin ödediğini öne süren koca, davanın reddedilmesini ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

MAHKEME KOCAYI AĞIR KUSURLU BULDU

Sabah'taki habere göre dosyayı inceleyen Sakarya 2. Aile Mahkemesi, tarafların zaman zaman sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettiğini, kadının da kusurlu davranışlarının bulunduğunu değerlendirdi. Ancak mahkeme, tehdit ve baskı uyguladığı tespit edilen kocanın evlilikte daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken ortak çocuğun velayetini anneye verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Dosya istinaf incelemesinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kusur değerlendirmesi ile boşanma kararını hukuka uygun bularak onadı.

Karar, sosyal medya kullanımının tek başına boşanma davasının sonucunu belirlemediğini, tarafların evlilik sürecindeki tüm davranışlarının birlikte değerlendirildiğini ortaya koyan emsal kararlar arasında yer aldı.