Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı: 5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

Yeşilçam’ın tanınan isimlerinden Suzan Avcı’nın oyuncu ve müzisyen kızı Binnaz Avcı, eşi Murat Metin Acar ile evliliğini noktaladı.

2021 yılında evlenen Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar’ın evliliklerinde kriz yaşadığı ortaya çıktı. Çift, mart ayında İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.

DURUŞMA 5 DAKİKA SÜRDÜ

Taraflar mahkemeye sundukları dilekçede, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini ifade etti. Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek boşanma talebini kabul etti.

Sabah'ın haberine göre, 30 Mart Pazartesi günü görülen duruşmaya çift ve avukatları katıldı. Tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunmaması dikkat çekerken, dava yalnızca 5 dakika içinde sonuçlandı.

Mahkeme, Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.