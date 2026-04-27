Efsane kız grubunun son üyesi de hayatını kaybetti

1960’lı yıllara damga vuran efsane kız grubu The Ronettes’in son hayatta kalan üyesi Nedra Talley Ross, 80 yaşında hayatını kaybetti.

1960’ların unutulmaz kız gruplarından The Ronettes’in son hayatta kalan üyesi Nedra Talley Ross, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, ünlü sanatçının pazar sabahı evinde huzur içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Ross’un son anlarını ailesinin yanında, evinde geçirdiği belirtildi.

The Ronettes’in resmi sayfasından yapılan paylaşımda, “Nedra Talley Ross’un vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. O, onu tanıyan herkes için bir ışıktı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Ross’un grup içindeki sesi ve tarzıyla müzik tarihine yön verdiği vurgulandı.

THE RONETTES’İN YOLCULUĞU

Grup; Ronnie Spector, Estelle Bennett ve kuzenleri Nedra Talley Ross’tan oluşuyordu. 1960’ların en dikkat çeken gruplarından biri olan The Ronettes, güçlü vokalleri ve sahne stilleriyle döneme damga vurmuştu.

“Be My Baby” başta olmak üzere “Baby, I Love You” ve “Walking in the Rain” gibi şarkılarla büyük başarı yakalayan grup, 1964’te yayımlanan ilk albümleriyle listelerde önemli yer edinmişti.

1967 yılında dağılan The Ronettes, müzik ve moda dünyasında derin bir iz bırakmıştı. Grubun diğer üyelerinden Estelle Bennett 2009’da, Ronnie Spector ise 2022’de hayatını kaybetmişti. Nedra Talley Ross’un ölümüyle birlikte efsane grubun tüm üyeleri hayata veda etmiş oldu.

