Yeni James Bond kim olacak? İşte 3 favori!

2021 yapımı No Time to Die ile Bond rolüne veda eden Daniel Craig’in ardından, yapımcılar yeni James Bond için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak süreçte acele edilmediği ve doğru ismin bulunmasına odaklanıldığı belirtiliyor.

İngiliz basınına göre ise yeni James Bond filmi için üç oyuncu öne çıkıyor: Harris Dickinson, Callum Turner ve Aaron Taylor-Johnson. Üç ismin de farklı tarzlarıyla role yeni bir soluk getirebileceği konuşuluyor.

GÖRÜŞMELER YAZ AYLARINDA

Yapım ekibinin adaylarla yaz aylarında bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından kısa listenin netleşmesi ve karar sürecinin hız kazanması öngörülüyor.

Öte yandan serinin yeni filminin 2028 yılında vizyona girmesi planlandı. Bu durum, Bond serisi tarihinde en uzun ara olarak kayıtlara geçecek.

Yapım ekibine yakın kaynaklar ise sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Amaç hızlı karar vermek değil, en doğru James Bond’u bulmak” değerlendirmesinde bulundu.

