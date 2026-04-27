Yeni James Bond kim olacak? İşte 3 favori!

Yayınlanma:
James Bond serisinde Daniel Craig sonrası yeni 007’nin kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Kulislerde öne çıkan üç isim dikkat çekiyor.

2021 yapımı No Time to Die ile Bond rolüne veda eden Daniel Craig’in ardından, yapımcılar yeni James Bond için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak süreçte acele edilmediği ve doğru ismin bulunmasına odaklanıldığı belirtiliyor.

İngiliz basınına göre ise yeni James Bond filmi için üç oyuncu öne çıkıyor: Harris Dickinson, Callum Turner ve Aaron Taylor-Johnson. Üç ismin de farklı tarzlarıyla role yeni bir soluk getirebileceği konuşuluyor.

Efsane kız grubunun son üyesi de hayatını kaybettiEfsane kız grubunun son üyesi de hayatını kaybetti

GÖRÜŞMELER YAZ AYLARINDA

Yapım ekibinin adaylarla yaz aylarında bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından kısa listenin netleşmesi ve karar sürecinin hız kazanması öngörülüyor.

Öte yandan serinin yeni filminin 2028 yılında vizyona girmesi planlandı. Bu durum, Bond serisi tarihinde en uzun ara olarak kayıtlara geçecek.

Yapım ekibine yakın kaynaklar ise sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Amaç hızlı karar vermek değil, en doğru James Bond’u bulmak” değerlendirmesinde bulundu.

Michael Jackson'ın karanlık yüzünü göstermeyen film gişede rekor kırdıMichael Jackson'ın karanlık yüzünü göstermeyen film gişede rekor kırdı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Magazin
Efsane kız grubunun son üyesi de hayatını kaybetti
Efsane kız grubunun son üyesi de hayatını kaybetti
Michael Jackson'ın karanlık yüzünü göstermeyen film gişede rekor kırdı
Michael Jackson'ın karanlık yüzünü göstermeyen film gişede rekor kırdı