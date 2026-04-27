Michael Jackson'ın karanlık yüzünü göstermeyen film gişede rekor kırdı

Yayınlanma:
Michael Jackson’ın hayatını konu alan tartışmalı “Michael” filmi, dünya çapında 217 milyon dolarlık açılışla biyografi filmleri arasında gişe rekoru kırdı. Filmde Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddialarının yer almaması dikkat çekti.

Michael Jackson’ın hayatını konu alan yeni müzikal filmMichael”, dünya genelinde gişede büyük bir başarıya imza atarak bir biyografi filmine ait en yüksek açılış hasılatına ulaştı.

Michael Jackson’ı yeğeni Jaafar Jackson’ın canlandırdığı film, 22 Nisan Çarşamba günü vizyona girmesinin ardından kısa sürede dünya çapında 217 milyon dolar hasılat elde etti.

2018 yapımı “Bohemian Rhapsody”nin (124 milyon dolar) ve 2024 yapımı “Oppenheimer”ın (180 milyon dolar) açılış performanslarını geride bıraktı.

ELEŞTİRMENLERDEN DÜŞÜK, İZLEYİCİLERDEN YÜKSEK PUAN ALDI

Film, eleştirmenlerden karışık yorumlar alırken izleyici tarafından büyük beğeni topladı. Birçok eleştirmen filmin Michael Jackson’ın kariyerini “yumuşatılmış” şekilde anlattığını savundu.

Rotten Tomatoes verilerine göre film, eleştirmenlerden yüzde 38 puan alırken izleyicilerden yüzde 97 gibi oldukça yüksek bir değerlendirme puanı aldı.

SENARYO DEĞİŞTİ

Filmde Michael Jackson’a yönelik çocuk istismarı iddialarına yer verilmemesi dikkat çekti. Yapımcılar, sanatçının geçmişteki davalarına ilişkin bölümleri senaryodan çıkardı.

Başlangıçta filmin üçüncü bölümünün Jordan Chandler’ın 1990’lardaki iddialarına odaklanması planlanıyordu. Ancak ortaya çıkan gizlilik anlaşmaları nedeniyle bu kısımlar yeniden yazıldı ve film 1988 yılında sona erecek şekilde kurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

