Geçmişte yaptırdığı dolgular nedeniyle yüzü deforme olan Kuşum Aydın lakaplı Aydın Uğurlular, bir süredir yaşadığı süreci takipçileriyle de paylaşıyordu.

Son olarak yüz gerdirme ameliyatı olan Kuşum Aydın, operasyonun ardından 48 saat içinde yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Şişliklerin belirgin olduğu o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"BU DA BEN"

Bugün yaptığı paylaşımda ise son halini paylaşan Kuşum Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da ben, alın size kendimi de çekeyim. Yoğun güneş kremi sürdüm, zarar görmeyeyim diye. Yani anlatacak çok şeyim var ama biraz daha zaman istiyorum. Sevgili hocama çok şey borçluyum. Allah razı olsun."

Güneşte denize girmesinin yasak olduğunu belirten Kuşum Aydın, güneş battıktan sonra zararlı ışınlar geçtikten sonra denize girebildiğini söyledi. Aydın'ın yüzündeki şişliklerin eskiye oranla indiği görüldü.