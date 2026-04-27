Burak Özçivit'in 30 milyonluk aracı sanayide!

Otomobillere olan ilgisiyle bilinen ünlü oyuncu Burak Özçivit, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde görüntülendi.

Garajında çok sayıda lüks araç bulunduran Özçivit, geçtiğimiz yıllarda koleksiyonuna kattığı lüks spor otomobilini modifiye ettirmek üzere sanayiye geldi.

İÇ TASARIMI KENDİ ZEVKİNE GÖRE YENİLEDİ

Sabah'ın haberine göre 30 milyon liralık aracın iç dizaynını konfor ve kişisel tercihlerine göre yeniden şekillendiren Özçivit, aracıyla yakından ilgilendi.

Bu, ünlü oyuncunun sanayiye ilk gelişi değildi. 2011 yılında lüks cipine LPG taktıran oyuncu, aradan geçen 15 yıla rağmen araçlarını tanıdığı ustalara emanet etme geleneğini sürdürdü.

Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Kara Sevda ve son olarak Kuruluş Osman gibi projelerde yer alan Burak Özçivit, şimdilerde tek kişilik tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor.