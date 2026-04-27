Demet Akalın acı haberi duyurdu! "Nur içinde yat demeye dilim varmıyor"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta yengesiyle bir arada görülen Akalın, bu kareyle acı haberi duyurdu.

Yengesinin hayatını kaybettiğini açıklayan ünlü şarkıcı, yürek burkan bir veda mesajı yayımladı.

Ünlü çift şehir hayatını terk ediyor! "Karım ne isterse o olur"

"İLLET HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ"

Paylaşımında yengesinin bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini belirten Akalın, paylaşımına şu notu düştü:

"Ne elim ne dilim varmıyor 'nur içinde yat' demeye... Bu kadar hayat dolu kadın illet hastalığa yenik düştü... Güzel yengem."

TAKİPÇİLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Paylaşımın ardından, Demet Akalın’a altına binlerce taziye yorumu geldi.

Hem sanat camiasından dostları hem de takipçileri, ünlü şarkıcıya başsağlığı dileklerini iletti.