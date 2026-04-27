Çocuklar Duymasın'ın Havuç’u olarak hafızalara kazınan oyuncu Furkan Kızılay, eşi Tutku Yılmaz ile birlikte radikal bir karar aldı.

Yoğun şehir hayatından uzaklaşmak isteyen çift, Sapanca’ya taşınmaya hazırlanıyor.

1 Haziran 2025’te evlenen çift, şehir hayatının temposunun kendilerini yorduğunu belirtti.

"AKLIMDA HEP BURADA YAŞAMA FİKRİ VARDI"

Sapanca’daki evi yaklaşık 10 yıl önce satın aldığını dile getiren Furkan Kızılay, kararının arkasındaki nedeni şu sözlerle anlattı:

"Aklımda hep bir gün burada yaşama fikri vardı. Şehir hayatının kaosu, trafiği, stresi beni yordu. Kaliteli bir yalnızlık arayışındaydık."

"MUTLU BİR HAYAT, MUTLU BİR EŞ"

Eşiyle birlikte evi yeniden şekillendireceklerini belirten Kızılay, tadilatın zaman alacağını ifade etti.

"Eşimle beraber hayal ettiğimiz evi yapmaya başlayacağız" diyen ünlü oyuncu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Tutku'ya 'Ne istersen yap' dedim ama umarım her istediğini yapmaz. Mutlu bir hayat, mutlu bir eş... Karım ne isterse o olur."



