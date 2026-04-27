Cezaevinden çıktıktan sonra Sinem Yıldız'ın Youtube programına konuk olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğlu Burakcan ve geliniyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oğlu ve geliniyle görüşmediğini söyleyen Övüç, şu ifadeleri kullandı:

"Çıktıktan sonra Burakcan ve gelinimi veto ettim. Görüşmüyorum. Hiç kimse evladını kötülemek istemez ama benim Burakcan’a sunduğum imkanları hiç kimse hiç kimseye sunamaz. İyi kullanamadı. Canı sağ olsun, gene benim evladım. Ben öldükten sonra bütün servetim zaten onun, ne yaparsa yapsın.

Murat Övüç'e başörtüsünden 11 ay hapis cezası

"İHTİYATİ TEDBİR KARARI KOYDURTTUM"

Açıklamalarında oğlu ve gelinine adeta ateş püsküren Övüç, sözlerine şöyle devam etti:

Ama avukatıma direktif verdim, ihtiyati tedbir kararı koydurttum bütün mal varlığıma. Ben öldükten sonra ne istiyorsa yapsın. Ama şu bir yılda kendisi ve eşi çok ciddi bir servet harcadılar. Ben sana sermaye verdim 'Al oğlum bunu kendine sermaye yap' diye. Sen bu sermayeyi karınla yiyemezsin.

"SİZ NE HAKLA BENİM SERVETİMİ YİYORSUNUZ?"

Veya sen adamsın, yiyorsun, karın sana diyecek ki: 'Hop! Bu parayı baban bize sermaye verdi, sen bizim paramızı harcayamazsın.' Karın niye sana söylemiyor, uyarmıyor seni? İkisi de benden vetolu. 'Aman oğlumun bir şeyi eksik kalmasın, aman gelinimin bir şeyi eksik kalmasın' diyen... Muhteşem bir dönem yaptım. Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?"

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 20 Aralık 2025'te tutuklanan Övüç, 1 Nisan'da tahliye edilmişti.

22 Nisan'da çıkan kararda, Övüç'e “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” dini suçundan 11 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, cezada indirim uygulamazken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi.