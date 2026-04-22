Son Dakika | Murat Övüç'e başörtüsünden 11 ay hapis cezası

Murat Övüç’e başörtüsü takmış vaziyetteki görüntüsünden ötürü dini değerleri aşağılama suçundan 11 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ü “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında başörtüsü takarak çektiği video nedeniyle yürütülen davada kararını açıkladı.

Duruşmaya Murat Övüç avukatı ile bir katılırken , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da katıldı. Bakanlık tarafı, önceki beyanlarını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını istedi. Övüç ise savunmasında beraatini talep etti.

Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, ilk olarak TCK 216/1 kapsamında açılan davada “kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike” unsurunun oluştuğuna dair yeterli delil bulunmadığını belirtti. Ancak savcılık, videoda kullanılan başörtüsünün İslam dininde dinî bir değer olarak kabul edildiğini, Övüç’ün bu değeri aşağılayacak biçimde hareket ettiğini savunarak eylemin TCK 216/3 kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Savcılık, Övüç’ün sosyal medya takipçi sayısının yüksek olmasına da dikkat çekti. Mütalaada, paylaşımın ulaştığı kişi sayısı ve videonun kamuoyunda canlı tutulma biçimi gözetilerek sanığın cezalandırılması talep edildi. Savcılık mütalaasında şunları söyledi:

"ERKEK BAŞINA TAKMAK SURETİYLE"

"Suç tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde internet üzerinde yer alan ve herkese açık olan kaynaklarda sosyal medya platformlarında umuma açık olarak yapılan paylaşımlar üzerinde sanal devriye hizmetleri sırasında "Be haber" rumuzlu hesaptan sanığın başörtüsü takmış şekilde videosunun "Başörtüsü takan Murat Övüç parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" şeklinde ihbar mahiyetindeki kolluğun tespit ettiği paylaşım üzerine yapılan yargılamada alınan bilirkişi raporu, izlenen video kayıtları incelendiğinde sanığın başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan İslam dinine göre iffet ve haya ilkesi, kadınlara mahsus vecibe, mahremiyeti koruma ve bu şekilde Allah'ın emrine uyma olarak takılan "sembol" tanımlamasından uzak olan başörtüsünü erkek olarak başına takmak suretiyle ve sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğü dikkat çekercesine arka fonda "nem kaldı" isimli türkünün çaldığı vaziyette öz çekim yaptığı gerekçesiyle TCK'nın 216/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın alınan savunması ile toplanan dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde eylemin TCK'nın 216/1 maddesi kapsamında kaldığını gösterir kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturan tahrik unsurunu oluşturduğuna dair yeterli delil bulunmamakla birlikte, sanığın savunmasında her ne kadar bu çekimi 2024 yılında yaptığını ve yayınladığını, gösterileri ile eğlence programlarında genelde bayanlara has yaptığını ve bu bayanların birçoğunun da türbanlı bayanlardan oluştuğunu ve eğlenme amacıyla bu programlara iştirak ettiklerini belirtmiş ise de; sanığın görüntüde kullanmış olduğu örtünün halkın bir kesiminin inandığı İslam dini açısından bir emir ve değer olarak kabul edilen baş örtüsü olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı, sanığın bu yayınının başkası tarafından canlı tutulmaya çalışılması ve sanığın sosyal medyadaki takipçi sayısının da çokluğu dikkate alınarak, ayrıca kadınlara özgü olan dini emir ve değer kapsamındaki baş örtüsünün erkek olan sanık tarafından takılarak ve dolayısıyla bu değer aşağılanarak sanığın eyleminin halkın bir kesiminin benimsediği kamu barışını objektif olarak bozmaya elverişli nitelikte türban, başörtüsü gibi dini değerleri aşağılamak niteliğinde olduğu ve toplanan delillerle sanığın atılı suçu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK'nın 216/3, 53, 63. maddeleri tecziyesine karar verilmesi ve hakkında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasın karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur"

Övüç, beraatini talep etti. Övüç'ün avukatı da Yargıtay kararını gerekçe göstererek beraat etti. Mahkeme, Murat Övüç hakkında 11 ay hapis cezası verdi.