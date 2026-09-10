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Halk TV Türkiye İnsanlığın bittiği an kamerada! Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

İnsanlığın bittiği an kamerada! Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

Şanlıurfa’da bir köpeğin kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanarak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Şanlıurfa’da bir köpeğin kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanarak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından sürücünün tepki gösteren vatandaşlardan kaçarak ara yollara girdiği belirtildi.

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KÖPEĞİ KAMYONETİN ARKASINA BAĞLADI

Olay, kırsal Sultantepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanan köpek, araç hareket halindeyken sürüklenerek götürüldü. Kamyonetin kasasında bulunan bir çocuğun da sürüklenen köpeği izlediği görüldü.

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TEPKİLER ÜZERİNE ARA YOLLARA GİRDİ

Yoldan geçen bazı sürücüler, köpeğin sürüklenmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine kamyonet sürücüsünün ara yollara girerek gözden kaybolduğu belirtildi. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Köpek
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