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İnşaatta toprak kaydı: 1 işçi göçük altında kaldı!

Çekmeköy’de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İnşaatta toprak kaydı: 1 işçi göçük altında kaldı!

Çekmeköy’de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprağın altından hafif yaralı olarak çıkarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

İNŞAATTA TOPRAK KAYDI

Olay, saat 17.15 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Uzunçınar Çıkmazı Sokak’ta bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Çalışmaların sürdüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden toprak kayması meydana geldi.

İnşaatta toprak kaydı: 1 işçi göçük altında kaldı! - Resim : 1

1 İŞÇİ TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

Kayma esnasında alanda çalışan 1 işçi toprağın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ve diğer çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı çalışması sonucu talihsiz işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Göçük altından hafif yaralı olarak kurtarılan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri inşaat alanında güvenlik önlemleri alırken, yaşanan toprak kaymasına ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çekmeköy İşçi
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