İmamoğlu’ndan okul saldırısı sonrası sert mesaj: Sorumluları koltuklarında oturmaya devam ediyor

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir’de bir öğrencinin hayatını kaybettiği ve 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, hayatını kaybeden öğrencinin İBB çalışanı bir yol arkadaşının kızı olduğunu belirterek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

“ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ”

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Çok acı çok!

Bugün Başakşehir’deki okul saldırısında vefat eden öğrencimizin İBB çalışanı bir yol arkadaşımızın kızı olduğunu üzülerek öğrendim.

Kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve İBB ailemize başsağlığı, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum.

Çocuklarını koruyamayan bir ülkeye dönüşmemizin sorumluları koltuklarında oturmaya devam ediyor ne yazık ki!

Kendinize gelin, önlem alın! Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz; bakmaya bile kıyamadığımız evlatlarımızı toprağa vermeyelim artık.