İmamoğlu'ndan Atina'daki demokrasi buluşmasına Silivri'den mesaj

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Grubu tarafından Atina'da düzenlenen "Democracy at its Roots" etkinliğinde Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesaj katılımcılarla paylaşıldı. Olympia Theatre'da 10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte okunan mesajında İmamoğlu, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğü tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, İstanbul seçmeninin sandıkta tercihini üç kez ortaya koyduğunu belirterek, 2019'da iki, 2024'te ise bir kez seçim kazandığını hatırlattı. Bugün seçilmiş belediye başkanının cezaevinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu durumun seçmenin iradesine ilişkin soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

İmamoğlu, "“İstanbul halkı tercihini üç kez ortaya koydu; 2019’da iki kez ve 2024’te bir kez daha. Bugün onların seçtiği belediye başkanı cezaevinde. Sandığa giden sıradan bir İstanbullu bugün son derece haklı olarak ‘Benim oyum hala geçerli mi?’ diye sorabilir” dedi.

Mesajında demokrasi mücadelesinin Türkiye halkı tarafından sürdürüleceğini vurgulayan İmamoğlu, Avrupa'daki dostlarından beklentilerinin ise demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ülkeden ülkeye farklı uygulanmaması olduğunu belirtti.

Atina ile Silivri arasındaki bağlantıya da dikkat çeken İmamoğlu, demokrasi konusunda karamsar olmadığını söyledi. İradesini daha önce üç kez ortaya koyan halkın gerektiğinde bunu yeniden yapabileceğini belirten İmamoğlu, demokrasinin halkın sabrı ve kararlılığıyla ayakta kalacağını ifade etti.

İmamoğlu mesajını, etkinliğe katılanlara dayanışma duygularını ileterek tamamladı.