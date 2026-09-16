İmamoğlu 'söz sahibi olun' diyerek YENİ Parti için çağrı yaptı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden YENİ Parti’ye üyelik çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabından yapay zekayla oluşturulmuş bir video paylaşarak vatandaşları YENİ Parti’ye üye olmaya davet etti.

"YENİ PARTİ’NİN TÜRKİYE İÇİN AÇACAĞI YOLUN HEYECANINI TAŞIYORUM"

Yapay zekayla oluşturulan videoda İmamoğlu şöyle konuştu:

“Sevgili yurttaşlarım, sizleri çok özledim. Kavuşacağımız günü hasretle beklerken YENİ Parti’nin Türkiye için açacağı yolun heyecanını taşıyorum. Yeni bir döneme adım atıyoruz. Yeni nesil bir siyaseti hep birlikte kuruyoruz. Peki, nedir yeni nesil siyaset? Yeni nesil siyasetin en önemli parçası yeni nesil üyedir. YENİ Parti’nin üyesi bekleyen değil talep edendir, takip eden değil hür fikrini söyleyendir, seyreden değil karar verendir. YENİ Parti’nin üyesi belediye başkanı adayını, milletvekili adayını, cumhurbaşkanı adayını ve genel başkanını seçen en yüksek iradedir. ‘Gel, seç, tarihe geç’ dedik. 15,5 milyon oyla cumhurbaşkanı adayınızı seçtiniz ve gerçekten tarihe geçtiniz.

"TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLUN"

Şimdi diyoruz ki ‘Gel, üye ol, Türkiye’nin umudu ol.’ Kadınlara, gençlere, ailesi için emek ve ekmek mücadelesi verenlere, bu ülkenin geleceğinden umudunu kesmeyen herkese sesleniyorum: Siz yolu açacaksınız ki Türkiye huzura kavuşacak. Ne diyordu Mehmet Akif; ‘Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.’ Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olun. YENİ Parti’nin sahibi bir kişi, bir makam, bir kadro değildir. YENİ Parti’nin sahibi halktır. 86 milyonun her ferdi bu yolculuğa davetlidir. Rotamız belli: Cumhuriyet, adalet, demokrasi. Türkiye’nin geleceğini düşünen herkesi, bu yolculukta yan yana yürümeye davet ediyorum. Sizlere hasretle selamlıyorum.”