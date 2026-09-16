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Halk TV Siyaset Hüseyin Aygün'ün İmamoğlu paylaşımlarına hapis cezası

Hüseyin Aygün'ün İmamoğlu paylaşımlarına hapis cezası

Eski milletvekili Hüseyin Aygün, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Hüseyin Aygün'ün İmamoğlu paylaşımlarına hapis cezası

TBMM 24. Dönem Milletvekili ve avukat Hüseyin Aygün hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan dava karara bağlandı.

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Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Aygün’ün avukatı Ertuğrul Cem Cihan, paylaşımların eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. İronik bir eleştirinin tek başına “suç işlemeye alenen tahrik” suçunu oluşturmayacağını belirten Cihan, müvekkilinin beraatini istedi.

AÇIKLAMA YAPTI

Mahkeme, Aygün’e “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın ardından Aygün, şunları ifade etti:

"19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına destek açıklaması niteliğindeki yazılarım nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi” dedi. Aygün ayrıca "hapis ve tutuklamalarla hiçbir baskı ve zulüm rejiminin tarihte ayakta kalmadığını" (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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