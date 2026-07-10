İmamoğlu kendisine uygulanan 6 yasağı hatırlattı: Benimle yarışmaktan korkuyor

Silivri'de görülen İBB davasında salona getirilmemesi ve avukatlarının duruşmada izleyici olma hakkına dair itirazlarının reddedilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu, değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, kendisine uygulanan arka arkaya kısıtlamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden: Sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, X hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak!"

7 TEMMUZ'DAKİ DURUŞMA: ARADA KARARI YAZARIZ

İmamoğlu'nun bugün yaptığı bu çıkışın sebebi, 7 Temmuz'da İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yaşananlara dayanıyor. 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın o günkü celsesinde bazı tutuklu sanıklar, avukatlar, gazeteciler ve izleyiciler yerini alıp duruşma başlarken, Ekrem İmamoğlu cezaevinde olmasına rağmen salona getirilmedi.

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin'in, "Müvekkilim bir karar olmaksızın duruşmaya getirilmedi" diyerek duruma müdahale etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Arada kararı yazarız" diyerek kısıtlama kararının duruşma başlarken fiziki olarak ortada olmadığını kayıtlara geçirdi.

AVUKAT PEKİN'İN İTİRAZINA MAHKEMEDEN 'CMK 203' YANITI

Avukat Pekin'in 7 Temmuz'daki duruşmada, "Müvekkilimizin şu an getirilmesini talep ediyorum" ısrarı karşısında Mahkeme Başkanı, "Kararımızı verdik, yarın kendisini getiririz. Savunması alınana kadar duruşma salonuna getirilmemesine karar verdik" şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı bu tutumunu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 203. maddesine dayandırırken, Avukat Tora Pekin "Müvekkilimizin duruşmayı izleme hakkı vardır" diyerek savunma makamının karara yönelik tepkisini mahkeme heyetine iletti. Mahkemenin o gün aldığı bu karar, İmamoğlu'nun bugünkü "Mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak" açıklamasının hukuki zeminini oluşturdu.