Dilek Kaya İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu kesinlikle susma hakkını kullanmadı, susturuldu

Aile Dayanışma Ağı'nın Saraçhane Parkı'nda düzenlediği 39. buluşmaya katılan Dilek Kaya İmamoğlu, yaklaşık 1,5 yıldır Silivri’de tutuklu bulunan eşi Ekrem İmamoğlu'nun hukuki süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında adalet mücadelesine vurgu yapan İmamoğlu, İBB davasının ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının açıkça engellendiğini ifade etti.

"ZAMAN TANINMADI, SALONDAN ÇIKARILDI"

İBB davasının ilk celsesinde yaşananların Türkiye’de hukuk ve adalet açısından en karanlık günlerden biri olduğunu söyleyen Dilek İmamoğlu, eşinin hakkındaki 142 iddiaya tek tek yanıt vermek istediğini belirtti. Mahkeme heyetinin sadece belirlenen süre içinde savunma yapılmasını dayattığını aktaran İmamoğlu, bu kısıtlamaya itiraz edilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarıldığını ifade etti. İmamoğlu, binlerce sayfalık iddianameye karşı sadece bir gün savunma süresi verilmesinin, savunmayı engellemeye yönelik bir senaryo ve kötü niyet göstergesi olduğunu dile getirdi.

Dilek İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu susma hakkını kullanmadı. Konuşmak, savunmasını yapmak istedi. Hakkındaki 142 iddiaya tek tek cevap vermek istedi. Bu savunmanın belirlenen sürede gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ortadayken kendisine gerekli zaman tanınmadı. Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı, susturuldu" dedi.

Duruşmayı takip eden gazetecilerin gözaltına alınmasına ve davayı canlı yayınlama taleplerinin reddedilmesine tepki gösteren Dilek Kaya İmamoğlu, halkın gerçekleri öğrenme hakkının engellendiğini savundu. Siyasi partilerin demokratik hayatın temel kurumu olduğunu hatırlatan İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki pankartın indirilmesini ve il başkanlığı makamına yapılan baskını da milli iradeye gölge düşüren adımlar olarak nitelendirdi.

"AMAÇ EKREM İMAMOĞLU’NUN ÖNÜNE SET ÇEKMEKTİR"

Sürecin sadece İBB davasıyla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Dilek Kaya İmamoğlu, eşinin önüne set çekmek amacıyla başka davaların da icat edildiğini belirtti.

Diploma davasının sürekli ertelenerek belirsizliğin uzatıldığını, casusluk davasında ise hiçbir delil olmamasına rağmen tutukluluğun devam ettirildiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

"Siyasallaşmış ve iktidarın silahı haline gelmiş yargı eliyle yürütülen davaların ardı arkası kesilmiyor. Her birinde süreci uzatmaya, sündürmeye yönelik ayrı uygulamalarla karşılaşıyoruz. Haksızlık; farklı dava isimleri, farklı iddialar fakat benzer hukuksuz yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Diploma davası 25 Aralık’a ertelendi.

İdari yargı süreci beklenirken belirsizlik uzatıldıkça uzatıldı. Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını engellemek için icat edilen bu dava, aynı zamanda itibar zedelemeye yönelik bir sürece dönüştürüldü.

Erken seçim tarihi belli olmadan bu dava da sonuçlandırılmayacak gibi görünüyor. Çünkü amaç, hukuki bir değerlendirme yapmak değil Ekrem İmamoğlu’nun önüne set çekmektir."

Dilek Kaya İmamoğlu, bu mücadelenin sadece kendileri için değil çocukların geleceği, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için olduğunu belirterek, tüm toplumu, baroları ve sivil toplum kuruluşlarını adalet için ortak mücadeleye davet etti. (ANKA)