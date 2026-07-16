İmam Hatip'e gidene teşvik primi dönemi başladı: Para, Umre, İngiltere'de dil okulu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 27 Temmuz'da sona erecek tercih sürecinde Anadolu imam hatip liseleri, başarılı öğrencileri okullarına çekebilmek için burs ve çeşitli teşvik primlerini peş peşe duyurdu. Çok sayıda okul, vakıf ve mezun derneklerinin desteğiyle nakit bursların yanı sıra yurt dışı eğitim programları, Umre ziyareti ve sosyal etkinlikler vaat ediyor.

İMAM HATİP'E GİDENE TEŞVİK PRİMİ DÖNEMİ BAŞLADI

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre, açıklanan bursların önemli bölümü ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, okul mezunları dernekleri ile çeşitli vakıf ve dernekler tarafından karşılanıyor.

İstanbul'daki Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Erdemli, İnançlı, Başarılı Nesiller" programı kapsamında ilk yüzde 10'luk başarı diliminden yerleşen öğrencilere yıllık 30 bin ila 50 bin lira arasında burs vereceğini açıkladı. Okul ayrıca doğa kampları ile yurt içi ve yurt dışı programları da düzenleyeceğini duyurdu.

Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi ise yüzde 0-5 başarı dilimindeki öğrencilere aylık 15 bin lira, yüzde 5-10 dilimindekilere 10 bin lira, yüzde 10-15 dilimindekilere 7 bin lira ve yüzde 15-25 dilimindekilere 3 bin lira burs vereceğini açıkladı. Okulun kontenjanı 30 kız ve 30 erkek öğrenciyle sınırlandırıldı.

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi de İngilizce, Korece ve Arapça eğitim verdiği okulunda başarı burslarını duyurdu. Yüzde 0,01-0,99 başarı dilimindeki öğrencilere aylık 5 bin lira, aynı başarı dilimindeki hafız öğrencilere ise aylık 6 bin 500 lira burs verileceği açıklandı.

PARA, UMRE VE İNGİLTERE'DE DİL OKULU

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, LGS'de 500 tam puan alarak okula yerleşen öğrencilere Umre ziyareti ile İngiltere'de dil okulu ödülü vereceğini duyurdu. İlk yüzde 1'lik başarı diliminden yerleşen öğrencilere ise aylık 5 bin lira burs sağlanacağı belirtildi.

Konya Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi de yüzde 2,99'luk başarı dilimiyle yerleşen öğrencilere yüzde 100 burs, İngiltere'de dil kursu ve eğitim-öğretim yılı boyunca 6 bin lira burs imkanı sunacağını açıkladı.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ise ilk yüzde 1'lik başarı dilimindeki öğrencilere aylık 10 bin lira, yüzde 1-1,99 aralığındakilere 8 bin lira, yüzde 2-2,99 aralığındakilere 7 bin lira, yüzde 3-3,99 aralığındakilere ise 5 bin lira burs verileceğini duyurdu. Okulun kontenjanı bu yıl 30'dan 20'ye düşürüldü.

Bursa Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi de ilk yüzde 10'luk başarı dilimindeki öğrencilere aylık 2 bin ila 7 bin lira arasında burs sağlayacağını açıkladı. Okul ayrıca yüzde 10'luk başarı diliminde yer alan tüm öğrencilere aylık 4 bin lira yemek bursu verileceğini bildirdi.