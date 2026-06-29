Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sünnet düğünü

Geçen hafta İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yaşanan benzer bir organizasyonun ardından, bu kez Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin okul bahçesinde ilahiler eşliğinde bir sünnet düğünü düzenlendi. Devlet okulunun yerleşkesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, kamuya ait eğitim alanlarının kullanım sınırlarına ilişkin tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

BİLAL ERDOĞAN'IN MEZUN OLDUĞU OKUL

1985 yılında kurulan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan eğitim kurumları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezunları arasında bulunduğu okul, Türkiye’nin en çok bilinen ve tartışılan imam hatip liselerinden biri olarak öne çıkıyor.

DEVLET OKULU BAHÇESİ DÜĞÜN SALONUNA DÖNDÜ

Ortaya çıkan çarpıcı görüntüler, halkın vergileriyle ayakta duran bir eğitim kurumunun adeta özel bir davet salonuna dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. Cumhuriyet’in ulaştığı görüntülerde, devlet okulunun bahçesine çok sayıda masa ve sandalyenin kurulduğu, davetlilerin ağırlandığı ve sünnet töreninin ilahiler eşliğinde gerçekleştirildiği net bir şekilde görülüyor.

Okul bahçesinin eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında, özel bir organizasyon için bu şekilde kullanılması toplumsal bir tartışma alanı yarattı. Eğitim kurumlarının asli işlevi dışında kullanılması, kamusal alanların sınırları konusunda ciddi eleştirileri beraberinde getirdi.

Yapılan bazı eleştirilerde, eğitim kurumlarının ticari birer salon ya da etkinlik alanı gibi kullanılmasının okul ciddiyetine ve kamusal etiğe tamamen aykırı olduğu ifade edildi.

YAKLAŞIK 1 HAFTA ÖNCE BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DE YAPILMIŞTI

Eğitim kurumlarının bu tür farklı amaçlarla tahsis edilmesi daha önce de benzer tepkilere yol açmıştı. Yaklaşık 1 hafta önce, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nin adresi, kurumun aldığı kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü olmuştu.

KAMPÜS İŞGAL EDİLDİ TEPKİSİ

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin dayanışma grubu, kampüste yapılan bu etkinliğe sert tepki göstermişti. Öğrenciler, gerçekleştirilen sünnet şöleninin üniversite kültürü ile hiçbir alakasının bulunmadığını belirterek, kampüs alanının işgal edildiğini ifade etmiş ve durumu protesto etmişti.

Kamuoyunda eğitim alanlarının bu tarz etkinliklere açılmasına yönelik tepkiler çığ gibi artmaya devam ediyor.

MEZUNLARI DA KAMUDA YÜKSELİYOR

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, sadece fiziki alanlarının bu tarz organizasyonlara açılmasıyla değil, mezunlarının devlet kadrolarında hızla yükselmesiyle de sınır tanımıyor.

Recep Tayyip Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürlüğüne, 2023 yılında yine bu okulun mezunlarından biri olan Bilal Topçu getirilmişti.

Görevini devralan Topçu da tıpkı Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi kökenli.