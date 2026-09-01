İlk gün hal doldu taştı: 3 bin 500 liradan yüzlerce kasa sattılar!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu açıldı. Sezonun ilk gününde bin 652 çift palamut ve 793 kasa sardalya mezatta satışa sunuldu.

Bandırma Balık Hali, sezonun açılmasıyla birlikte hareketli saatler yaşadı. Gece boyunca denizde ağ atan tekneler, sabahın erken saatlerinde avlarını en yakın iskelelerden karaya çıkardı. Ürünler kısa sürede hale ulaştırılarak mezatta alıcılarla buluştu.

İLK GÜNDEN TEZGAH DOLDU

Sezonun ilk mezadında 236 kasa, toplam bin 652 çift palamut satışa sunuldu. Ortalama 250-300 gram ağırlığındaki palamudun çifti 190 ile 220 lira arasında alıcı buldu.

Sardalyada ise 793 kasa ürün tezgaha çıktı. Sardalyanın kasası bin 250 ile 3 bin 500 lira arasında el değiştirdi.

PALAMUT DAHA BÜYÜYECEK

Balıkçılar, sezonun gözde türü palamudun henüz istenilen büyüklüğe ulaşmadığını belirtti. Eylül ortasına doğru gramajın artmasının beklendiğini ifade eden balıkçılar, asıl bolluğun önümüzdeki haftalarda yaşanacağını söyledi.

(DHA)