Balıkçılar denize açıldı! Bu sezonun yıldızı şimdiden belli oldu

1 Eylül itibarıyla su ürünleri av sezonu açıldı. İstanbul'da, av yasağı sona erince balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ diyerek tekneleriyle denize açıldı.

Sezonun açılışı nedeniyle İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AKP İstanbul milletvekili Adem Yıldırım, balıkçılar ve vatandaşların katılımıyla Sarıyer Kireçburnu sahilinde program düzenlendi.

Teknelerini, ağlarını ve ekipmanlarını hazırlayan eden balıkçılar, saatlerin 00.00’ı göstermesiyle birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı.

"BU MEMLEKETİN UCUZ BALIĞA DA İHTİYACI VAR"

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Burada elbette ki çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. İnsanların karnını duyuruyorsunuz ve bunu doğadan elde ediyorsunuz. Gerçekten de denizcilik biraz önce konuşmalarda da ifade edildiği gibi herhalde bir deniz aşkı, bir meslek aşkı olmadan yapılabilecek bir iş değil. Bu saatte çıkıyorsunuz; gecenin bir vaktinden sabaha, hava ağarana kadar denizlerdesiniz ve uçsuz bucaksız bir deryadasınız. Yani bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Dolayısıyla tüm balıkçılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Allah sizleri kazalardan, belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli ve bol olsun; ağlarınız dolu olsun inşallah. Bizler sizlerden gelecek balıkları bekliyoruz. Siz ne kadar çok balık tutarsanız, bizler de sofralarımızda o balıkları inşallah daha ucuza yiyeceğiz. Bu memleketin ucuz balığa da ihtiyacı var. Hem sağlıklı hem doğal. Yani sofralarımızın en önemli besin kaynaklarından biri olan bu nimetten bizleri mahrum bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah, rastgele! Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin" dedi.

AVRUPA'DA İLK 3'E, DÜNYADA 15'İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

AKP milletvekili Adem Yıldırım, "Gerek balık yetiştiriciliği gerekse balık avcılığı konusunda adeta son 25 yıl içerisinde 10 kattan fazla bir artış sağladık." diyerek Türkiye'nin balıkçılıkta Avrupa'da ilk 3'e, dünyada ise 15'inci sıraya yerleştiğini belirtti.

"BU SENE HAMSİNİN BU KADAR BOL OLMASINI BEKLEMİYORUZ"

Balıkçı Ata Akbulut, "Şu an palamut avcılığı yapmıyoruz, sezona istavritle başladık. Nasip olursa yarın halkımıza istavrit yedirmek için mücadele ediyoruz. Geçen sene hamsi çok boldu ancak bu sene hamsinin bu kadar bol olmasını beklemiyoruz. Çünkü palamudun belirtilerini bu yıl çok önceden gördük. Bu yıl palamut, hamsiye ve geçen seneye kıyasla daha fazla olacak." dedi.

"ŞU AN DENİZDE İSTAVRİT DE VAR, PALAMUT DA VAR"

Halil İbrahim Akbulut, "Şu an denizde istavrit de var, palamut da var. Önceden denize çıkan uzatmacı arkadaşlardan aldığımız izlenimler, palamudun bu sene çok bol olduğu yönünde. İnşallah da öyle olur" ifadelerini kullandı.

"ÇİNEKOP BOL OLURSA BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLUR"

Ünal Karadeniz, "Sezona istavritle başladık. Bu sene çinekop ile palamudun bol olacağını söylüyorlar. İnşallah çinekop bol olursa bizim için daha iyi olur." diye konuştu.(DHA)