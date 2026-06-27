İlçe tarımda çalışan mühendise amirlerinden darp! Şikayetçi oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapan ziraat mühendisi ve Mühendis Tek-Sen Tarım Orman Sendikası İl Temsilcisi E.Ö., İl Müdür Yardımcısı ile iki şube müdürü tarafından darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

E.Ö., darp olayının bir tohum dağıtım programı sırasında yaşandığını belirtti. Öte yandan şiddet iddiasına ilişkin Mühendis Tek-Sen Tarım Orman Sendikası bir açıklama yayımladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Temsilcimizin yaşadığı olay, anlık bir tartışmanın ötesinde sendikal tercihi nedeniyle uzun süredir devam eden baskı, dışlama ve yıldırma sürecinin son halkasıdır" denildi.

"İDARİ VE ADLİ İŞLEMLER UYGULANSIN"

Olayın bütün yönleriyle incelenmesi gerektiği belirtilen açıklama şöyle:

"Temsilcimizin yaşadığı olay, anlık bir tartışmanın ötesinde sendikal tercihi nedeniyle uzun süredir devam eden baskı, dışlama ve yıldırma sürecinin son halkasıdır. Bir kamu çalışanının sendika değiştirmesi, farklı bir sendikaya üye olması veya sendikal temsilcilik görevini üstlenmesi hiçbir şekilde baskı, tehdit, mobbing ya da şiddet gerekçesi olamaz. Makam ve yöneticilik yetkisi, çalışanları sindirme, küçük düşürme veya cezalandırma aracı olarak kullanılamaz. Şiddetin ve mobbingin hiçbir bahanesi, hiçbir meşru gerekçesi yoktur.

Temsilcimizin daha önce yaşadığını belirttiği tehdit, dışlama ve baskıların da mevcut olaydan bağımsız değerlendirilmemesi; sendika değişikliği sonrasında sistematik bir mobbing süreci yaşanıp yaşanmadığının bütün yönleriyle incelenmesi gerekmektedir. Olayla ilgili adli ve idari süreçler sonuçlanıncaya kadar masumiyet karinesi gözetilmekle birlikte, iddiaların etkili, tarafsız ve şeffaf bir soruşturmayla aydınlatılması zorunludur.

Olayda sorumluluğu bulunduğu belirlenen kişiler hakkında idari ve adli işlemlerin gecikmeksizin uygulanmasını bekliyoruz. Ayrıca temsilcimizin yeni bir baskı, sürgün, görev değişikliği veya başka bir idari yaptırımla karşı karşıya bırakılmaması için yetkili makamları gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Temsilcimizin hukuki ve sendikal haklarını sonuna kadar savunacak, sürecin takipçisi olacak ve kamu çalışanlarının sendikal tercih özgürlüğüne yönelik her türlü baskının karşısında duracağız." (ANKA)